OTE: Στο επίκεντρο AI, ανταγωνισμός και κινητή – Τι απάντησε η διοίκηση για τη ΔΕΗ
Πέριξ του 3% ο στόχος για προσαρμοσμένο EBITDA AL - Επεκτείνεται η χρήση του ΑΙ - Τι ανέφερε η διοίκηση στους αναλυτές
Ο επικεφαλής του Ομίλου, Κώστας Νεμπής, επισήμανε στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης πως ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ορθολογική διαχείριση του κόστους για να επιτύχει περαιτέρω εξοικονομήσεις, ειδικά σε λειτουργίες που μετασχηματίζονται. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται σταδιακά σε πολλαπλές λειτουργίες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων του IT, της Διαχείρισης Δικτύου, των Call Centers και της εξυπηρέτησης πελατών, ενισχύοντας τις λειτουργικές αποδόσεις.
«Πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε»
Η διοίκηση του ΟΤΕ ερωτήθηκε δύο φορές για την παρουσία της ΔΕΗ (μέσω της θυγατρικής FiberGrid) στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, με φόντο και την τελευταία εξέλιξη που αφορά τη συμμετοχή της ΔΕΗ στη διαβούλευση της ΕΕΤΤ σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz, η οποία ενισχύει τα σενάρια επέκτασης στα telecoms πέραν του πεδίου των οπτικών ινών.
Η διοίκηση εμφανίστηκε επιφυλακτική, σημειώνοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί το μοντέλο της δημοπρασίας ούτε οι τελικοί συμμετέχοντες. Ο κ. Νεμπής σχολίασε μόνον το σκέλος της διαβούλευσης, σημειώνοντας πως είναι ακόμη πολύ νωρίς να σχολιάσουμε καθώς η διαβούλευση ολοκληρώθηκε χθες και συμπλήρωσε πως τους επόμενους μήνες θα υπάρχει μια πιο ευκρινής εικόνα για τη δομή και το πλαίσιο των δημοπρασιών, οπότε ο ΟΤΕ θα είναι σε θέση να πει περισσότερα. Σημειώνεται πως μετά τη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας που λήγουν την επόμενη χρονιά.
