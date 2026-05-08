OTE: Στο επίκεντρο AI, ανταγωνισμός και κινητή – Τι απάντησε η διοίκηση για τη ΔΕΗ

«Πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε»

Eπιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης αναμένει η διοίκηση του ΟΤΕ για το 2026, επιβεβαιώνοντας το guidance για αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) σε περίπου 3% στο σύνολο της χρήσης, έναντι 2% το 2025. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε στη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές έπειτα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, οι επενδύσεις αναμένονται περίπου στα €600 εκατ., καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA). Επιπρόσθετα ο Οργανισμός αναμένει ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 750 εκατ. περίπου, με την παραδοχή ότι η διαδικασία δημοπράτησης για τη χορήγηση του φάσματος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2027.Ο επικεφαλής του Ομίλου, Κώστας Νεμπή ς, επισήμανε στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης πως ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ορθολογική διαχείριση του κόστους για να επιτύχει περαιτέρω εξοικονομήσεις, ειδικά σε λειτουργίες που μετασχηματίζονται. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται σταδιακά σε πολλαπλές λειτουργίες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων του IT, της Διαχείρισης Δικτύου, των Call Centers και της εξυπηρέτησης πελατών, ενισχύοντας τις λειτουργικές αποδόσεις.

Η διοίκηση του ΟΤΕ ερωτήθηκε δύο φορές για την παρουσία της ΔΕΗ (μέσω της θυγατρικής FiberGrid) στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, με φόντο και την τελευταία εξέλιξη που αφορά τη συμμετοχή της ΔΕΗ στη διαβούλευση της ΕΕΤΤ σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz, η οποία ενισχύει τα σενάρια επέκτασης στα telecoms πέραν του πεδίου των οπτικών ινών.



Η διοίκηση εμφανίστηκε επιφυλακτική, σημειώνοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί το μοντέλο της δημοπρασίας ούτε οι τελικοί συμμετέχοντες. Ο κ. Νεμπής σχολίασε μόνον το σκέλος της διαβούλευσης, σημειώνοντας πως είναι ακόμη πολύ νωρίς να σχολιάσουμε καθώς η διαβούλευση ολοκληρώθηκε χθες και συμπλήρωσε πως τους επόμενους μήνες θα υπάρχει μια πιο ευκρινής εικόνα για τη δομή και το πλαίσιο των δημοπρασιών, οπότε ο ΟΤΕ θα είναι σε θέση να πει περισσότερα. Σημειώνεται πως μετά τη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας που λήγουν την επόμενη χρονιά.



Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

