Solidus Securities για Metlen: Σύσταση buy και τιμή στόχος €45 έως €64 – «Η ανάκαμψη είναι εδώ και επιταχύνεται»
Περιθώριο ανόδου +17% έως και +67% βλέπει η Solidus Securities για τη μετοχή της Metlen - Iσχυρή κεφαλαιακή αυτάρκεια με ίδια κεφάλαια €3,10 δισ. και ρευστότητα €3,7 δισ. - Το α' τρίμηνο επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάκαμψης και ενισχύει τις επενδυτικές προσδοκιες
Σύσταση «αγοράς» και τιμή στόχο 45 με 64 ευρώ δίνει για τη μετοχή της Metlen η Solidus Securities, σε σημερινή της έκθεση μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εισηγμένης. Να σημειωθεί ότι τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής είναι στα 38,44 ευρώ. Παράλληλα, βλέπει περιθώριο ανόδου (upside) +17% έως και +67%, σημειώνοντας ότι η μετοχή είναι κατάλληλη για επενδυτές μεσαίου-υψηλού profile ανοχής ρίσκου.
Κεντρικό μήνυμα των οικονομικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, είναι το ότι «η ανάκαμψη είναι εδώ – και επιταχύνεται».
Όσον αφορά τα αποτελέσματα χρήσης του 2025, η Metlen κατέγραψε:
• Κύκλος εργασιών +25% στα €7,107 δισ.
• EBITDA -30% στα €753 εκατ. λόγω εφάπαξ ζημιών MPP (πλέον ενταγμένου στο M RESET)
• Καθαρά κέρδη €314 εκατ. (-49% YoY), EPS €2,20, μέρισμα €1,00/μετοχή
• Ίδια κεφάλαια €3,10 δισ., ρευστότητα €3,7 δισ.
• Ένταξη στους δείκτες FTSE 100 & MSCI UK
Α’ τρίμηνο 2026 – Ισχυρή εκκίνηση:
• Έσοδα Q1 2026: €2,05 δισ. (+37% YoY)
• Ενέργεια: €1,64 δισ. (+39%), M RESET: €644 εκατ. (+168%)
• Μέταλλα: €234 εκατ. (+3%), Υποδομές: €177 εκατ. (~+92%)
• Αποθήκευση ενέργειας: ~2 GW pipeline
• Πλήρης ενσωμάτωση MPP στο M RESET – τέλος εφάπαξ επιβαρύνσεων
