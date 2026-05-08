Θετική έκπληξη ο Μάρτιος για τις ελληνικές εξαγωγές, άγγιξαν τα 5 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων,ι ι εξαγωγές διογκώθηκαν κατά 986,5 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2026 και έφτασαν στα 4,94 δισ. ευρώ έναντι 3,95 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025





Τα παραπάνω προκύπτουν από την ανάλυση του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων επί των προσωρινών στοιχείων της







Πρακτικά στάσιμες οι εισαγωγές τον Μάρτιο Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές, παρέμειναν πρακτικώς στάσιμες τον Μάρτιο (0,2% ή 16,3 εκατ. ευρώ) και άγγιξαν μόλις τα 7,15 δισ. ευρώ έναντι 7,13 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,91 δισ. ευρώ από 5,56 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 345,2 εκατ. ευρώ ή κατά 6,2%.



Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2026 κατά 970,2 εκατ. ευρώ ή κατά -30,5%, στα 2,21 δισ. ευρώ από 3,18 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή όμως, το εμπορικό ισοζύγιο διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα (0,1% ή 3 εκατ. ευρώ) και άγγιξε τα 2,33 εκατ. ευρώ από 2,32 εκατ. ευρώ που ήταν τον περσινό Μάρτιο.







Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 9,54 δισ. ευρώ από 9,31 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 230,1 εκατ. ευρώ ή κατά 2,5%.



Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Μαρτίου 2025 μειώθηκαν μόλις κατά -1,1%, καθώς περιορίστηκαν κατά 231,5 εκατ. ευρώ, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 20,37 δισ. ευρώ έναντι 20,60 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν και άγγιξαν τα 16,19 δισ. ευρώ από 15,80 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 384,1 εκατ. ευρώ ή κατά 2,4%.



Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή, τον Μάρτιο του 2025, παρατηρείται μια «γιγάντια» αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της ΕΕ (26,5%) και προς τις Τρίτες Χώρες (22,8%). Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα παραμένει η ίδια για τις εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ (17,9%), αντιστρέφεται όμως για τις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, όπου μειώνονται με ρυθμό (-3%), σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.



Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό αυξήθηκε κατά μία μονάδα περίπου και άγγιξε το 58,2% έναντι 57,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2025. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 41,8% έναντι 42,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 69,2% και των Τρίτων Χωρών στο 30,8%.



Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2026, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις χώρες της ΕΕ (8,7%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε κατά -4,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα δεν αλλάζει, οι εξαγωγές αυξήθηκαν προς τις χώρες της ΕΕ (6,3%), ενώ μειώθηκαν προς τις Τρίτες Χώρες (-4,8%).

Η πορεία ανά κλάδο Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάρτιο του 2026 καταγράφονται ανοδικές τάσεις σε 7 από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.



Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία άνοδος καταγράφεται στις κατηγορίες Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (93,2%), Τρόφιμα (16,2%), Χημικά (15,5%), Διάφορα Βιομηχανικά (10,2%), Πρώτες Ύλες (25,3%), Ποτά & Καπνός (12,6%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (125,9%).



Αντίθετα, μειωμένες είναι οι εξαγωγές, της κατηγορίας, των Βιομηχανιών (-4,5%) και των Λαδιών (-3,2%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους. Τέλος, στα ίδια επίπεδα διατηρήθηκαν οι εξαγωγές των Μηχανημάτων (0,2%).

Εξετάζοντας το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές των 6 από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (7,9%), Τρόφιμα (9,4%), Χημικά (1,6%), Διάφορα Βιομηχανικά (1,4%), Πρώτες Ύλες (10,8%) και των χαμηλών σε αξία εξαγωγών Εμπιστευτικών Προϊόντων (13,2%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.



Παράλληλα όμως, μειωμένες εμφανίζονται εκείνες των Βιομηχανικών (-5,3%), Μηχανημάτων (-2,2%) και των Λαδιών (-14,4%), σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Τέλος, στα ίδια επίπεδα διατηρήθηκαν οι εξαγωγές των Ποτών & Καπνού (0,2%).



«Μας επιφύλαξε μια θετική έκπληξη ο Μάρτιος» Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα παραπάνω ανέφερε τα εξής: «Ο Μάρτιος μάς επιφύλαξε μια θετική έκπληξη. Μετά τους δύο συνεχόμενους μήνες με πτώση των εξαγωγών κατά -11,9% τον Ιανουάριο και κατά -3,6% τον Φεβρουάριο, ο Μάρτιος κατέγραψε αύξηση 25% (με πετρελαιοειδή) και 10,6% (χωρίς πετρελαιοειδή). Η έκπληξη είναι διπλή. Από τη μια η αναμενόμενη αύξηση των εξαγωγών λόγω του διπλασιασμού της αξίας των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων (93,2%) και από την άλλη η αύξηση της αξίας των εξαγωγών στους 7 από τους 10 κυριότερους προϊοντικούς κλάδους. Συνεχίζει να πρωτοστατεί ο κλάδος των Τροφίμων, με αύξηση της αξίας τους κατά 16,2%, στον Μάρτιο του 2026.



Ως αποτέλεσμα της αντιστροφής της εικόνας των εξαγωγών μας κατά τους 2 πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται διεύρυνση των εξαγωγών κατά 3,1% (με πετρελαιοειδή) και κατά 2,5% (χωρίς πετρελαιοειδή) στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Θετικό γεγονός αποτελεί και ο περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος κατά -7,2%. Ο κλάδος των Τροφίμων πρωτοστατεί και στο εξεταζόμενο τρίμηνο, με αύξηση της αξίας των εξαγωγών του κατά 9,4%. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε τα στοιχεία του Απριλίου και του πρώτου τετραμήνου του 2026, προσδοκώντας να συνεχιστεί η θετική πορεία των ελληνικών εξαγωγών».

08.05.2026, 17:35