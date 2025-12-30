Η Ελλάδα «εξοικονομεί» 2,2 δισ. ευρώ μειώνοντας το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών
Έκθεση ΤτΕ: βελτίωση και νέες βάσεις Ανάπτυξης για την Οικονομία το 2025 - Στροφή στην Παραγωγή, ρεκόρ Τουρισμού, ισχυρές αγροτικές επιδοτήσεις - Τα 4 «συν» για τη χώρα
Η ελληνική οικονομία κατέγραψε μια ιδιαίτερα θετική επίδοση το πρώτο εννεάμηνο του 2025, πετυχαίνοντας δραστική μείωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών κατά 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο περιορίστηκε στα 7,0 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από όσα αναφέρονται σε ειδικό κεφάλαιο, στην Ενδιάμεση Έκθεση της ΤτΕ για το 2025.
Παρά τους αστερίσκους – και ενώ τα πάντα παραμένουν «εύθραυστα» διεθνώς – η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική βελτίωση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας της χώρας που αναδεικνύει την ανθεκτικότητα και τη δυναμική των παραγωγικών της κλάδων, με τον Τουρισμό, τις εξαγωγές και τα ευρωπαϊκά κονδύλια να λειτουργούν ως κύριοι μοχλοί.
Συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία έως το γ΄τρίμηνο του έτους, διαπιστώνονται:
1. Διπλό «κέρδος» εξαγωγών
Το Ισοζύγιο Αγαθών βελτιώθηκε σημαντικά, χάρη σε μια διπλή θετική εξέλιξη:
•εξοικονόμηση στα καύσιμα: η μείωση των εισαγωγών καυσίμων, λόγω της υποχώρησης των διεθνών τιμών και του όγκου τους, οδήγησε σε συρρίκνωση του ελλείμματος του κλάδου, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους για τη χώρα.
•αύξηση παραγωγικών εξαγωγών: οι ελληνικές επιχειρήσεις απέδειξαν τη δυναμική τους. Οι εξαγωγές αγαθών (χωρίς τα καύσιμα), σε σταθερές τιμές, κατέγραψαν αύξηση 5,7%, υπερβαίνοντας την αντίστοιχη αύξηση των εισαγωγών (2,2%).
Η άνοδος αυτή στηρίχθηκε σε παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους: πρωτίστως στα Τρόφιμα-Ποτά και Καπνό, αλλά και στα Χημικά και Βασικά Μέταλλα, δευτερευόντως.
2. Τουρισμός με … «ποιότητα»: +9,0% στις εισπράξεις
Το Ισοζύγιο Υπηρεσιών ενισχύθηκε σημαντικά, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Τουρισμού ως βασικό πυλώνα της οικονομίας: οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες υπερέβησαν τα επίπεδα του 2024 κατά 9,0% σε τρέχουσες τιμές.
Η αύξηση προήλθε τόσο από την άνοδο κατά 4,0% των αφίξεων μη κατοίκων, όσο και από την άνοδο κατά 4,3% της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι.
Από την Έκθεση της ΤτΕ προκύπτει τη στροφή προς την ποιότητα: οι αυξημένες δαπάνες ανά διανυκτέρευση οφείλονται, εκτός από την αύξηση των τιμών και στην αναβάθμιση της ποιότητας των καταλυμάτων και τις νέες επενδύσεις στον κλάδο.
Παράλληλα, η διεύρυνση του μεριδίου των εισπράξεων στους κύριους νησιωτικούς προορισμούς επιβεβαιώνει την επιτυχημένη επέκταση της τουριστικής περιόδου.
3. Ευρωπαϊκοί Πόροι και αγροτικές επιδοτήσεις: ενισχύεται η Περιφέρεια
Το Ισοζύγιο Κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα, αποδεικνύοντας την εντατική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων:
•Ταμείο Ανάκαμψης (RRF): Η εκταμίευση της 5ης δόσης ενίσχυσε το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης, με συνολικές εισπράξεις ύψους 3,1 δισ. ευρώ (1,3 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,8 δισ. ευρώ σε δάνεια).
•Αγροτικές ενισχύσεις: οι αγροτικές επιδοτήσεις ανήλθαν σε ένα εντυπωσιακό ποσό, 2,3 δισ. ευρώ, το πρώτο εννεάμηνο του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στις εκταμιεύσεις από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και υψηλή απορροφητικότητα των κρίσιμων αυτών κονδυλίων για τον πρωτογενή τομέα.
4. «Ψήφος Εμπιστοσύνης» από Ξένες Επενδύσεις
Οι συνολικές ροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) προς την Ελλάδα παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 8,6 δισ. ευρώ στο πρώτο εννεάμηνο του 2025.
