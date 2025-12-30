Η Ελλάδα «εξοικονομεί» 2,2 δισ. ευρώ μειώνοντας το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών

Έκθεση ΤτΕ: βελτίωση και νέες βάσεις Ανάπτυξης για την Οικονομία το 2025 - Στροφή στην Παραγωγή, ρεκόρ Τουρισμού, ισχυρές αγροτικές επιδοτήσεις - Τα 4 «συν» για τη χώρα