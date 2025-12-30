Αμερικανικό LNG: Υψηλές ταρίφες, έντονος ανταγωνισμός και ρυθμιστικές εκκρεμότητες θέτουν σε δοκιμασία τον Κάθετο Διάδρομο
Ο Κάθετος Διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου, από την Ελλάδα προς τον βορρά εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση, με τις επόμενες εβδομάδες να θεωρούνται καθοριστικές για το αν μπορεί να αποκτήσει πραγματική εμπορική υπόσταση.
Οι επικείμενες δημοπρασίες δυναμικότητας στα τέλη Ιανουαρίου, σε συνδυασμό με τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες για το καθεστώς των εκπτώσεων στα τέλη διαμετακόμισης αλλά και με την αυξημένη εμπλοκή των ΗΠΑ, αναμένεται να κρίνουν αν το έργο μπορεί να καταστεί ανταγωνιστικό ή αν θα παραμείνει ένα σχέδιο υψηλής γεωπολιτικής αξίας αλλά περιορισμένης απήχησης στην αγορά.
Το πρόβλημα του κόστους και η στάση αναμονής της αγοράςΣτο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα του κόστους. Οι υψηλές ταρίφες μεταφοράς κατά μήκος του ενεργειακού άξονα εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εμπόδιο για την προσέλκυση εμπορικών χρηστών, καθώς το φυσικό αέριο που εισέρχεται στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας επιβαρύνεται από αλλεπάλληλες χρεώσεις σε διαφορετικά εθνικά συστήματα μεταφοράς. Η αβεβαιότητα γύρω από τις εκπτώσεις στα τέλη διέλευσης, που τελούν υπό έλεγχο από τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού, ενισχύει τη στάση αναμονής της αγοράς ενόψει των νέων διαγωνισμών.
Η αμερικανική παρέμβαση και η task forceΣε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αμερικανική πρωτοβουλία, η οποία δημοσιοποιήθηκε κατά τη συνάντηση του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον πριν λίγες εβδομάδες. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη συγκρότηση ειδικής task force με στόχο την εξομάλυνση των τεχνικών, ρυθμιστικών και εμπορικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες του Κάθετου Διαδρόμου με σκοπό την μεγιστοποίηση των εξαγωγών LNG αλλά και την απρόσκοπτη μεταφορά του προς την ανατολική και κεντρική Ευρώπη. Η ομάδα συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 10 Δεκεμβρίου και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επίκεινται και νέα συνεδρίαση επιδιώκοντας καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών και των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.
