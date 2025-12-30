Αμερικανικό LNG: Υψηλές ταρίφες, έντονος ανταγωνισμός και ρυθμιστικές εκκρεμότητες θέτουν σε δοκιμασία τον Κάθετο Διάδρομο

Οι επικείμενες δημοπρασίες δυναμικότητας στα τέλη Ιανουαρίου, σε συνδυασμό με τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες αλλά και με την αυξημένη εμπλοκή των ΗΠΑ, αναμένεται να κρίνουν αν το έργο μπορεί να καταστεί ανταγωνιστικό