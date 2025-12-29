Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για τον νέο φορέα προστασίας κύριας κατοικίας
Λύση για χιλιάδες ευάλωτους δανειολήπτες με δικαίωμα διαμονής και επαναγοράς
Στην τελική ευθεία μπαίνει ο θεσμός του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, καθώς όλα είναι έτοιμα για την προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου. Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί εντός των επόμενων ωρών, ενδεχομένως και σήμερα, εξέλιξη που σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης για τη δημιουργία ενός κρίσιμου εργαλείου κοινωνικής πολιτικής που υπόσχεται να παράσχει ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες ευάλωτους οφειλέτες.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η προκήρυξη αφορά την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την ανάθεση της διαχείρισης του Φορέα, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.
Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων σχεδιάστηκε ως ένας μηχανισμός που δίνει δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η διασφάλιση της παραμονής τους στην κύρια κατοικία, ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης.
