Εξοικονομώ 2025: Πότε λήγει η παράταση - Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Με μια κίνηση που σηματοδοτεί την ενεργοποίηση του νέου κύκλου παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την έκδοση της 1ης Απόφασης Υπαγωγής για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025». Η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη χιλιάδων έργων σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόγραμμα μπαίνει πλέον στη φάση της υλοποίησης.Στο πρώτο κύμα υπάγονται 20.840 ωφελούμενοι, οι οποίοι προέρχονται από κάθε περιφερειακή ενότητα της Ελλάδας. Οι αιτήσεις τους αντιστοιχούν σε συνολική επιδότηση ύψους 464.897.111,57 ευρώ, ενώ ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων δαπανών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των έργων) ανέρχεται σε 586.767.055,31 ευρώ.Οι παρεμβάσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της ενεργειακής εξοικονόμησης, από αναβαθμίσεις κελύφους και κουφωμάτων μέχρι βελτιώσεις εξοπλισμού και συστημάτων θέρμανσης, παράλληλα με τις υπόλοιπες απαραίτητες τεχνικές εργασίες.