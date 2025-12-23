ΕΛΓΑ: 35,1 εκατ. ευρώ προκαταβολή ενισχύσεων για ζημιές φυτικού κεφαλαίου

Ολοκληρώθηκε σήμερα από τον, η πληρωμή της προκαταβολής ενισχύσεων για την απώλεια φυτικού κεφαλαίου που προκλήθηκετου Σεπτεμβρίου 2023.Η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% της αξίας των πορισμάτων και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 34.350.722,94 ευρώ.Το υπόλοιπο 40% θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των παραγωγών που αφορούν την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και κατόπιν ελέγχου από τους Γεωπόνους του ΕΛΓΑ.Ο Οργανισμός δηλώνει έτοιμος να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε παραγωγό που θα γνωστοποιήσει την περάτωση των εργασιών αποκατάστασης, προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη πορίσματος και στη συνέχεια στην εκκαθάριση και εξόφληση των δικαιούχων.Παράλληλα,, των οποίων οι καλλιέργειες δεν είχαν εντοπιστεί από το σύστημα Copernicus και δεν είχαν λάβει έως σήμερα προκαταβολή, θα πληρωθούν σήμερα, βάσει του ψηφιακού αρχείου του ΕΛΓΑ που εστάλη χθες στην Τράπεζα Πειραιώς.Στη συγκεκριμένη πληρωμή περιλαμβάνονται αποζημιώσεις από πυρκαγιές, που αφορούν 63 παραγωγούς της Κοινότητας Μάκρης Έβρου στους οποίους καταβάλλονται 453.372 ευρώ, καθώς και παραγωγούς των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας (53) και Φθιώτιδας (35) στους οποίους καταβάλλονται 349.251,75 ευρώ.