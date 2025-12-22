Ρεκόρ και για τον χαλκό, η τιμή του έχει σημειώσει άνοδο 36% φέτος
Η άνοδος τροφοδοτήθηκε επίσης από μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας ορυχείων και τον ενθουσιασμό γύρω από τη χρήση του χαλκού στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης
Ο χαλκός έφτασε σε νέο ρεκόρ και πλησίασε τα 12.000 δολάρια ανά τόνο στο τέλος μιας σημαντικής χρονιάς που χαρακτηρίστηκε από εμπορικές αναταραχές, περιορισμένη προσφορά και αισιοδοξία για τη μακροπρόθεσμη ζήτηση.
Με λίγες μόνο ημέρες διαπραγμάτευσης να απομένουν στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου πριν από το τέλος του έτους, ο χαλκός είναι σε πορεία για το μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος από το 2009. Το μέταλλο που είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση έχει σημειώσει άνοδο τους τελευταίους μήνες λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τη μείωση της παγκόσμιας προσφοράς.
Ο άμεσος παράγοντας είναι η βιασύνη για μεταφορά μετάλλου στις ΗΠΑ — με στόχο την πρόληψη πιθανών εισαγωγικών δασμών — που απειλεί να αφήσει τον υπόλοιπο κόσμο με ανεπαρκή προσφορά. Ωστόσο, η άνοδος κατά 36% φέτος τροφοδοτήθηκε επίσης από μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας ορυχείων και τον ενθουσιασμό γύρω από τη χρήση του χαλκού στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
