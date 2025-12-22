Ρεκόρ και για τον χαλκό, η τιμή του έχει σημειώσει άνοδο 36% φέτος

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε επίσης από μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας ορυχείων και τον ενθουσιασμό γύρω από τη χρήση του χαλκού στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης