Πάνω κατά 20% τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό, στα 3 δισ. έφτασαν οι δαπάνες για διακοπές σε άλλες χώρες μέσα στο 2025
Ακυρώσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στους δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς - Υψηλές πληρότητες στις αεροπορικές για τις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις στις γιορτές
Kι ενώ φέτος για τους ορεινούς προορισμούς ανά την Ελλάδα τα... προεόρτια της περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς κάθε άλλο παρά περίπατος έχουν αποδειχθεί για τις κρατήσεις, με αυξημένη την ανασφάλεια αλλά και ακυρώσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την άλλη πλευρά, παραπάνω από σίγουρα είναι για την εορταστική περίοδο τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό.
Ηδη το 2025 φαίνεται ότι θα σηματοδοτήσει ένα νέο ορόσημο όχι μόνο για τον εισερχόμενο αλλά και για τον εξερχόμενο τουρισμό, με τις δαπάνες των Ελλήνων εκτός συνόρων να σπάνε για πρώτη φορά το φράγμα των 3 δισ. ευρώ με μεγάλη πιθανότητα να αγγίξουν για το σύνολο του έτους ακόμη και τα 3,5 δισ. ευρώ. Η καλύτερη χρονιά για τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό ήταν η περυσινή, με τις ταξιδιωτικές πληρωμές να ξεπερνούν τα 2,8 δισ. ευρώ, ενώ στη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας η αμέσως καλύτερη χρονιά ήταν προ δημοσιονομικής κρίσης, το 2008, όταν το αντίστοιχο νούμερο ήταν στα 2,68 δισ. ευρώ.
Η άνοδος της φετινής χρονιάς επιβεβαιώνεται όχι μόνο από τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία διαπιστώνει ήδη στο εννιάμηνο άνοδο της τάξεως του 28,4%, στα 2,65 δισ., αλλά και από τη Visa και τις ψηφιακές πληρωμές που πραγματοποιούν οι Ελληνες στο εξωτερικό με κάρτες: ο αριθμός των Ελλήνων ταξιδιωτών στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά σχεδόν 20% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία των καρτών της Visa, με τη δαπάνη, την ίδια περίοδο, να αυξάνεται κατά 20%. Η άνοδος στον αριθμό των ταξιδιωτών ήταν εντονότερη κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο έως Αύγουστο), οπότε και υπερέβη το 20%, ενώ οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 25% στο ίδιο χρονικό διάστημα, με το μεγαλύτερο μέρος -ποσοστό άνω του 80%- να πραγματοποιείται εντός Ευρώπης.
Στη Θεσσαλονίκη η αργία των Χριστουγέννων προηγείται, με πιο υψηλές τις πληρότητες στις 23 Δεκεμβρίου, πάνω από 90% με βάση τα στοιχεία στο τέλος της περασμένης εβδομάδας. Αύξηση σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται και στις πτήσεις εσωτερικού, με ορατό το ενδεχόμενο αυτό να οφείλεται στις αγροτικές κινητοποιήσεις και την ανασφάλεια του ταξιδιωτικού κοινού ως προς το κλείσιμο των οδικών προσβάσεων. Στο εξωτερικό, κλασικοί παραδοσιακοί προορισμοί όπως η Βιέννη, το Παρίσι, το Λονδίνο είναι στην πρώτη γραμμή, ωστόσο, όπως έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια και λόγω της αύξησης της συνδεσιμότητας από πλευράς των αεροπορικών εταιρειών, ανεβαίνουν και οι ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις εκτός της... πεπατημένης.
Στο δίκτυο εσωτερικού τα αντίστοιχα νούμερα είναι λίγο χαμηλότερα στο 70% από/προς Αθήνα, αλλά επίσης στο 80% από/προς Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον έχουν οι κορυφαίοι προορισμοί εκτός Ελλάδος από την Αθήνα, με το top 5 να μην περιλαμβάνει κανέναν από τους πολύ... κλασικούς προορισμούς: Ελσίνκι, Κοπεγχάγη, Εδιμβούργο, Oσλο και Στοκχόλμη είναι οι 5 κορυφαίοι προορισμοί για αναχωρήσεις από την πρωτεύουσα φέτος τις γιορτές. Από τη Θεσσαλονίκη την πρωτιά έχει η Γερμανία με 4 πόλεις, στο αντίστοιχο top 5 -Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Αμβούργο και Φρανκφούρτη-, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η Βαρκελώνη. Στο εσωτερικό οι πρώτοι προορισμοί από την Αθήνα είναι η Σητεία, η Ρόδος, τα Ιωάννινα, η Αλεξανδρούπολη και η Κως, ενώ από τη Θεσσαλονίκη η Κως, η Χίος, η Καλαμάτα, η Ρόδος και το Ηράκλειο.
Με βάση τα στοιχεία από την έτερη εγχώρια αεροπορική, τη SKY express, η οποία διευρύνει συνεχώς το δίκτυο εξωτερικού το τελευταίο διάστημα με νέες συνδέσεις και συχνότητες, οι φετινές χριστουγεννιάτικες μετακινήσεις των Ελλήνων καταγράφουν θετική πορεία, «με αύξηση της ζήτησης τόσο στις πτήσεις εσωτερικού όσο και στο εξωτερικό σε σχέση με πέρυσι», όπως αναφέρεται σχετικά.
Οι περισσότεροι Eλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό με την αεροπορική προτιμούν δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως οι Βρυξέλλες, η Πράγα, το Aμστερνταμ, το Λονδίνο, η Βιέννη, το Βερολίνο και το Παρίσι. Στο εσωτερικό, κορυφαίες επιλογές παραμένουν, όπως επισημαίνει η εταιρεία, τα νησιά και οι τουριστικοί προορισμοί: Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, Ρόδος, αλλά και η Θεσσαλονίκη. Ακριβώς λόγω και της αυξανόμενης ζήτησης, η SKY express έχει διαθέσει περισσότερες πτήσεις φέτος τόσο σε Ελλάδα όσο και σε εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται αύξηση άνω του 20% στις διεθνείς συνδέσεις, «προκειμένου να ανταποκριθούμε στη συνεχιζόμενη ταξιδιωτική κίνηση», όπως αναφέρουν οι επιτελείς της αεροπορικής. «Επιπλέον, παρατηρείται αυξημένη επιβατική κίνηση από τη Γερμανία -από Αμβούργο, Μόναχο, Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, Βερολίνο- προς την Ελλάδα. Εκτιμάμε πως πρόκειται για Ελληνες που ζουν εκεί και επιστρέφουν λόγω εορταστικής περιόδου».
Η εορταστική περίοδοςΤώρα ειδικά η εορταστική περίοδος έχει ξεκινήσει μεν μετ’ εμποδίων στο εσωτερικό στους οδικά προσβάσιμους ηπειρωτικούς προορισμούς, όμως για το εξωτερικό οι Ελληνες ετοιμάζονται για μία ακόμη χρονιά να εκδράμουν εκτός συνόρων, τάση που ακολουθούν κατά κόρον τα τελευταία χρόνια. Και φέτος τα νούμερα των αεροπορικών σε πληρότητες κινούνται σε υψηλά ποσοστά με την αργία της Πρωτοχρονιάς μάλιστα να καταγράφει για την Αθήνα υψηλότερα ποσοστά έναντι των Χριστουγέννων, σε ποσοστό πάνω από 85% στο peak της 28ης Δεκεμβρίου τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις.
Το κόστος για σύντομες αποδράσειςΤην ίδια στιγμή και με τα φετινά δεδομένα των αγροτικών κινητοποιήσεων οι ηπειρωτικοί προορισμοί ποντάρουν φέτος περισσότερο από ποτέ στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, τις οποίες ούτως ή άλλως προτιμούν παραδοσιακά οι Ελληνες λόγω...ιδιοσυγκρασίας. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό των Ελλήνων μπορεί να σώσει φέτος και την παρτίδα της εορταστικής περιόδου, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά στο «business stories» παράγοντες της τουριστικής αγοράς, οι οποίοι διαπίστωναν μέχρι και την περασμένη εβδομάδα ακυρώσεις σε προορισμούς με μεγάλες απώλειες από τις αρχές Δεκεμβρίου στον Νομό Μαγνησίας, στο 50% (με χαρακτηριστική και την ακύρωση συνεδρίων μέσα στον μήνα στον Βόλο), ενώ χαμηλότερα, στο 30%, είναι ο Νομός Τρικάλων.
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πάντως ότι τα τηλέφωνα χτυπούν στους προορισμούς για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής με αυξημένα τα ερωτήματα όμως για την οδική πρόσβαση. «Οι Ελληνες προτεραιοποιούν τις διακοπές τους και θέλουν και φέτος να ταξιδέψουν έστω κι αν παραμένει επίσης χαρακτηριστικό του εγχώριου κοινού, σταθερά τα τελευταία χρόνια, οι μικρότερης διάρκειας διακοπές, των τριημέρων - τετραημέρων», όπως δηλώνουν οι ξενοδόχοι. Οι τελευταίοι στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα τους αγρότες - άλλωστε ιδιαίτερα με τον πρωτογενή τομέα, «ο ξενοδοχειακός κλάδος διατηρεί στενή και αλληλοεξαρτώμενη σχέση αναδεικνύοντας την αγροδιατροφική ταυτότητα κάθε περιοχής», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, όμως, «είναι κρίσιμο οι μορφές των κινητοποιήσεων να μην προκαλούν δυσανάλογες επιπτώσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας και στην τοπική κοινωνία».
Ακριβώς το κόστος μιας σύντομης απόδρασης στο παρά πέντε από τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έχει υπολογίσει το Pricefox, η γνωστή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου σε έξι πολύ δημοφιλείς προορισμούς τελευταίας στιγμής για ένα χριστουγεννιάτικο τριήμερο για δύο.
Οι τιμές για τη βενζίνη και τα διόδια έχουν υπολογιστεί για δύο άτομα με τη βοήθεια του vriskoapostasi.gr και οι τιμές σε ξενοδοχεία για 3 διανυκτερεύσεις (26/12-28/12) σε δίκλινο δωμάτιο έχουν υπολογιστεί μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας κρατήσεων καταλυμάτων, με βάση τη χαμηλότερη τιμή αλλά παράλληλα και καλές αξιολογήσεις. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται η εστίαση.
Ετσι, από την Αθήνα, από τους δημοφιλέστερους αλλά και ακριβότερους προορισμούς είναι η Αράχωβα, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα με κόστος κατ’ άτομο στα 259 ευρώ (519 ευρώ για τους δύο), με τη διαμονή να έχει υπολογιστεί στα 221 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τα μεταφορικά -βενζίνη και διόδια- στα 78 ευρώ.
Στα Καλάβρυτα, σε απόσταση 2,5 ωρών από την πρωτεύουσα το κόστος για μεταφορικά είναι υψηλότερο μεν, στα 92 ευρώ, ωστόσο είναι σαφώς φθηνότερη η διαμονή με 132 ευρώ ανά διανυκτέρευση, νούμερα που αθροίζουν ένα κόστος για τους δύο στα 356 ευρώ και κατ’ άτομο στα 178 ευρώ.
Σαφώς πιο μακριά, σε απόσταση 4 ώρων και 20 λεπτών από την Αθήνα είναι τα Ιωάννινα, ένας προορισμός ο οποίος πάντως λόγω της βελτίωσης της οδικής πρόσβασης έχει ανέβει πολύ στις προτιμήσεις του εγχώριου κοινού, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές, συμπεριλαμβανομένου -ενδεικτικά- και του Μετσόβου σε κοντινή απόσταση πέραν φυσικά και της λίμνης Παμβώτιδας που δημιουργεί ιδανικό χριστουγεννιάτικο τοπίο.
Εδώ το κόστος των μεταφορικών -βενζίνη και διόδια- για δύο άτομα είναι τσουχτερό, στα 173 ευρώ, η διαμονή ωστόσο είναι σαφώς πιο οικονομική, στα 123 ευρώ ανά διανυκτέρευση, με ένα σύνολο στα 419 ευρώ για το τριήμερο των δύο ατόμων ή 209 ευρώ κατ’ άτομο.
Μία επίσης πολύ δημοφιλής επιλογή τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Θεσσαλονίκη για την εορταστική περίοδο είναι τα Τρίκαλα λόγω και του Μύλου των Ξωτικών που προσελκύει μικρούς και μεγάλους και έχει επιτύχει να δώσει στην πόλη από το 2011, οπότε και ξεκίνησε, ένα διαφορετικό τουριστικό προϊόν στην καρδιά του χειμώνα, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο.
Εστω κι αν φέτος οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν επηρεάσει την επισκεψιμότητα οδηγώντας και σε ακυρώσεις στο προηγούμενο διάστημα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ένα απτό παράδειγμα για το πώς μπορεί να εμπλουτιστεί έξυπνα το προσφερόμενο προϊόν: τα νούμερα του όγκου των επισκεπτών της περασμένης χρονιάς είναι εντυπωσιακά αφού στον 13ο «Μύλο» του 2024-25 οι επισκέπτες ξεπέρασαν τα 1,2 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, στην περίοδο περίπου των έξι εβδομάδων που λειτούργησε το γνωστό θεματικό πάρκο.
Πόσο έχει υπολογιστεί μια σύντομη απόδραση στην πόλη των Τρικάλων φέτος από τη συμπρωτεύουσα, έχοντας ως εναλλακτική επιλογή και το Περτούλι και τα Μετέωρα για σύντομες εκδρομές; Σε απόσταση 2,5 ωρών από τη Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα έχουν ένα κόστος μεταφορικών στα 91 ευρώ και για διαμονή στα 151 ευρώ ανά διανυκτέρευση, νούμερα που μεταφράζονται σε 392 ευρώ για τα δύο άτομα ή 196 ευρώ κατ’ άτομο.
Ακόμη πιο κοντά από τη Θεσσαλονίκη, λιγότερο από δύο ώρες, είναι ο προορισμός της Δράμας, η οποία φιλοξενεί για την περίοδο του Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου την Ονειρούπολη.
Το κόστος των μεταφορικών είναι χαμηλό, στα 46 ευρώ, ενώ για τη διαμονή αν ένα ζευγάρι επιλέξει τον προορισμό θα χρειαστεί να διαθέσει 153 ευρώ ανά διανυκτέρευση, με ένα σύνολο δηλαδή για τα δύο άτομα στα 352 ευρώ ή 176 ευρώ κατ’ άτομο.
Στην Καστοριά, από τους πιο όμορφους χειμερινούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, που απέχει περίπου 2 ώρες από τη Θεσσαλονίκη, τα κόστη είναι χαμηλότερα για τα μεταφορικά, τη βενζίνη και τα διόδια που υπολογίζονται στα 70 ευρώ, ενώ το κόστος για τη διαμονή είναι υψηλότερο, στα 205 ευρώ ανά διανυκτέρευση για δύο άτομα με ένα σύνολο 479 ευρώ και κόστος κατ’ άτομο στα 240 ευρώ.
