Πάνω κατά 20% τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό, στα 3 δισ. έφτασαν οι δαπάνες για διακοπές σε άλλες χώρες μέσα στο 2025

Το κόστος για σύντομες αποδράσεις

Την ίδια στιγμή και με τα φετινά δεδομένα των αγροτικών κινητοποιήσεων οι ηπειρωτικοί προορισμοί ποντάρουν φέτος περισσότερο από ποτέ στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, τις οποίες ούτως ή άλλως προτιμούν παραδοσιακά οι Ελληνες λόγω...ιδιοσυγκρασίας. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό των Ελλήνων μπορεί να σώσει φέτος και την παρτίδα της εορταστικής περιόδου, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά στοπαράγοντες της τουριστικής αγοράς, οι οποίοι διαπίστωναν μέχρι και την περασμένη εβδομάδα ακυρώσεις σε προορισμούς με μεγάλες απώλειες από τις αρχές Δεκεμβρίου στονστο 50% (με χαρακτηριστική και την ακύρωση συνεδρίων μέσα στον μήνα στον Βόλο), ενώ χαμηλότερα, στο 30%, είναι οΕνθαρρυντικό είναι το γεγονός πάντως ότι τα τηλέφωνα χτυπούν στους προορισμούς για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής με αυξημένα τα ερωτήματα όμως για την οδική πρόσβαση. «Οι Ελληνες προτεραιοποιούν τις διακοπές τους και θέλουν και φέτος να ταξιδέψουν έστω κι αν παραμένει επίσης χαρακτηριστικό του εγχώριου κοινού, σταθερά τα τελευταία χρόνια, οι μικρότερης διάρκειας διακοπές, των τριημέρων - τετραημέρων», όπως δηλώνουν οι ξενοδόχοι. Οι τελευταίοι στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα τους αγρότες - άλλωστε ιδιαίτερα με τον πρωτογενή τομέα, «ο ξενοδοχειακός κλάδος διατηρεί στενή και αλληλοεξαρτώμενη σχέση αναδεικνύοντας την αγροδιατροφική ταυτότητα κάθε περιοχής», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, όμως, «είναι κρίσιμο οι μορφές των κινητοποιήσεων να μην προκαλούν δυσανάλογες επιπτώσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας και στην τοπική κοινωνία».Ακριβώς το κόστος μιας σύντομης απόδρασης στο παρά πέντε από τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έχει υπολογίσει το Pricefox, η γνωστή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου σε έξι πολύ δημοφιλείς προορισμούς τελευταίας στιγμής για ένα χριστουγεννιάτικο τριήμερο για δύο.Οι τιμές για τη βενζίνη και τα διόδια έχουν υπολογιστεί για δύο άτομα με τη βοήθεια του vriskoapostasi.gr και οι τιμές σε ξενοδοχεία για 3 διανυκτερεύσεις (26/12-28/12) σε δίκλινο δωμάτιο έχουν υπολογιστεί μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας κρατήσεων καταλυμάτων, με βάση τη χαμηλότερη τιμή αλλά παράλληλα και καλές αξιολογήσεις. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται η εστίαση.Ετσι, από την Αθήνα, από τους δημοφιλέστερους αλλά και ακριβότερους προορισμούς είναι ημόλις 2 ώρες από την Αθήνα με κόστος κατ’ άτομο στα(519 ευρώ για τους δύο), με τη διαμονή να έχει υπολογιστεί στα 221 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τα μεταφορικά -βενζίνη και διόδια- στα 78 ευρώ.Στασε απόσταση 2,5 ωρών από την πρωτεύουσα το κόστος για μεταφορικά είναι υψηλότερο μεν, στα 92 ευρώ, ωστόσο είναι σαφώς φθηνότερη η διαμονή με 132 ευρώ ανά διανυκτέρευση, νούμερα που αθροίζουν ένα κόστος για τους δύο στα 356 ευρώ και κατ’ άτομο στα 178 ευρώ.Σαφώς πιο μακριά, σε απόσταση 4 ώρων και 20 λεπτών από την Αθήνα είναι ταένας προορισμός ο οποίος πάντως λόγω της βελτίωσης της οδικής πρόσβασης έχει ανέβει πολύ στις προτιμήσεις του εγχώριου κοινού, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές, συμπεριλαμβανομένου -ενδεικτικά- και τουσε κοντινή απόσταση πέραν φυσικά και τηςπου δημιουργεί ιδανικό χριστουγεννιάτικο τοπίο.Εδώ το κόστος των μεταφορικών -βενζίνη και διόδια- για δύο άτομα είναι τσουχτερό, στα 173 ευρώ, η διαμονή ωστόσο είναι σαφώς πιο οικονομική, στα 123 ευρώ ανά διανυκτέρευση, με ένα σύνολο στα 419 ευρώ για το τριήμερο των δύο ατόμων ή 209 ευρώ κατ’ άτομο.Μία επίσης πολύ δημοφιλής επιλογή τόσο από την Αθήνα όσο και από τηγια την εορταστική περίοδο είναι ταλόγω και του Μύλου των Ξωτικών που προσελκύει μικρούς και μεγάλους και έχει επιτύχει να δώσει στην πόλη από το 2011, οπότε και ξεκίνησε, ένα διαφορετικό τουριστικό προϊόν στην καρδιά του χειμώνα, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο.Εστω κι αν φέτος οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν επηρεάσει την επισκεψιμότητα οδηγώντας και σε ακυρώσεις στο προηγούμενο διάστημα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ένα απτό παράδειγμα για το πώς μπορεί να εμπλουτιστεί έξυπνα το προσφερόμενο προϊόν: τα νούμερα του όγκου των επισκεπτών της περασμένης χρονιάς είναι εντυπωσιακά αφούκατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, στην περίοδο περίπου των έξι εβδομάδων που λειτούργησε το γνωστό θεματικό πάρκο.Πόσο έχει υπολογιστεί μια σύντομη απόδραση στην πόλη των Τρικάλων φέτος από τη συμπρωτεύουσα, έχοντας ως εναλλακτική επιλογή και τοκαι ταγια σύντομες εκδρομές; Σε απόσταση 2,5 ωρών από τη Θεσσαλονίκη, ταέχουν ένα κόστος μεταφορικών στα 91 ευρώ και για διαμονή στα 151 ευρώ ανά διανυκτέρευση, νούμερα που μεταφράζονται σε 392 ευρώ για τα δύο άτομα ή 196 ευρώ κατ’ άτομο.Ακόμη πιο κοντά από τη Θεσσαλονίκη, λιγότερο από δύο ώρες, είναι ο προορισμός της Δράμας, η οποία φιλοξενεί για την περίοδο του Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου την Ονειρούπολη.Το κόστος των μεταφορικών είναι χαμηλό, στα 46 ευρώ, ενώ για τη διαμονή αν ένα ζευγάρι επιλέξει τον προορισμό θα χρειαστεί να διαθέσει 153 ευρώ ανά διανυκτέρευση, με ένα σύνολο δηλαδή για τα δύο άτομα στα 352 ευρώ ή 176 ευρώ κατ’ άτομο.Στην Καστοριά, από τους πιο όμορφους χειμερινούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, που απέχει περίπου 2 ώρες από τη Θεσσαλονίκη, τα κόστη είναι χαμηλότερα για τα μεταφορικά, τη βενζίνη και τα διόδια που υπολογίζονται στα 70 ευρώ, ενώ το κόστος για τη διαμονή είναι υψηλότερο, στα 205 ευρώ ανά διανυκτέρευση για δύο άτομα με ένα σύνολο 479 ευρώ και κόστος κατ’ άτομο στα 240 ευρώ.