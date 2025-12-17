Allwyn–ΟΠΑΠ: Τι σηματοδοτεί η αλλαγή στη δομή του deal χωρίς τις προνομιούχες μετοχές
Η εξέλιξη ευθυγραμμίζει τα δικαιώματα ψήφου για τους μετόχους - Πώς θα διαμορφωθούν τα ποσοστά - Ειδικό μέρισμα €0,80 ανά μετοχή
Ισχυρό μήνυμα προς μετόχους και επενδυτές στέλνουν η Allwyn και ο ΟΠΑΠ προχωρώντας στην αναπροσαρμογή του πλαισίου της δρομολογούμενης συναλλαγής για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους διεθνώς εισηγμένους ομίλους στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.
Η απόφαση να τεθεί εντός deal η έκδοση προνομιούχων μετοχών, έπειτα από το feedback που έδωσε η επενδυτική κοινότητα, αποτελεί κίνηση-ματ που ευθυγραμμίζει τα δικαιώματα ψήφου και τα οικονομικά δικαιώματα όλων των μετόχων και ενισχύει τη μακροπρόθεσμη σχέση των δύο πλευρών με τους υφιστάμενους επενδυτές.
Με βάση τη νέα συμφωνία, η Allwyn δεν θα λάβει προνομιούχες μετοχές, αλλά αποκλειστικά κοινές μετοχές του ΟΠΑΠ ως αντάλλαγμα για την εισφορά του ενεργητικού και του παθητικού της, στο πλαίσιο της δημιουργίας της Συνενωμένης Εταιρείας.
