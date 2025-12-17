Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων, ποιοι θα δουν περισσότερα χρήματα λόγω προσωπικής διαφοράς

Δείτε παραδείγματα με τις αυξήσεις χάρη στις φοροελαφρύνσεις και του ετήσιου μηχανισμού προσαρμογής - Κερδισμένοι θα είναι και οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, καθώς αυτή «διαγράφεται» κατά 50% και θα καταργηθεί σε 12 μήνες