Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Από τις 19 Δεκεμβρίου ξεκινά η καταβολή τους, αναλυτικά τα ταμεία και οι ημερομηνίες

Νωρίτερα θα δουν φέτος τα χρήματαστους λογαριασμούς τους οι ενδιαφερόμενοι καθώς οεφαρμόζει νέο προγραμματισμό πληρωμών. Στόχος είναι η κοινή ημερομηνία καταβολής για κύριες και επικουρικές συντάξεις, με σαφείς αλλαγές στις ημέρες πληρωμής μισθωτών και μη μισθωτών.Ειδικότερα,θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ των μη μισθωτών τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, με απόφαση Δ.Σ. ΕΦΚΑ και έγκριση Υπουργείου Εργασίας, ενώ με υπουργική απόφαση θα ορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής και ζητήματα παροχών που δεν καταβάλλονται κάθε μήνα.Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) εξακολουθούν να καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016.Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017-ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί-ΟΓΑ – Αγρότες-ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες-ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα-ΝΑΤ – Ναυτικοί-Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου-Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με ΔημόσιοΝα σημειωθεί ότι τα χρήματα από τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 5 το απόγευμα.