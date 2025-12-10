Μητσοτάκης στο TikTok για κατάργηση προσωπικής διαφοράς: Τέλος το «παίρνω αύξηση αλλά δεν τη βλέπω»
Μητσοτάκης στο TikTok για κατάργηση προσωπικής διαφοράς: Τέλος το «παίρνω αύξηση αλλά δεν τη βλέπω»
Mια από τις πιο μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά αναφέρει ο πρωθυπουργός και επισημαίνει ότι κάθε αύξηση θα φτάνει ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων
Στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς η οποία δρομολογήθηκε με την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή, αναφέρεται σε ανάρτησή του στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι «μια από τις πιο μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά».
«Από 1η Ιανουαρίου 2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως» σημειώνει ο πρωθυπουργός και προσθέτει:
«Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά, θα αρχίσουν επιτέλους από 1η ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις. Κάθε αύξηση θα φτάνει ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων. Τέλος οι συμψηφισμοί, τέλος το "παίρνω αύξηση αλλά δεν τη βλέπω". Δηλαδή με απλά λόγια τέλος η προσωπική διαφορά».
Δείτε το βίντεο Μητσοτάκη
«Από 1η Ιανουαρίου 2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως» σημειώνει ο πρωθυπουργός και προσθέτει:
«Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά, θα αρχίσουν επιτέλους από 1η ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις. Κάθε αύξηση θα φτάνει ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων. Τέλος οι συμψηφισμοί, τέλος το "παίρνω αύξηση αλλά δεν τη βλέπω". Δηλαδή με απλά λόγια τέλος η προσωπική διαφορά».
Δείτε το βίντεο Μητσοτάκη
@kyriakosmitsotakis_
Τέλος η προσωπική διαφορά! Από 1η Ιανουαρίου 2026 μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται πλήρως.♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE