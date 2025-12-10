Μητσοτάκης στο TikTok για κατάργηση προσωπικής διαφοράς: Τέλος το «παίρνω αύξηση αλλά δεν τη βλέπω»

Mια από τις πιο μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά αναφέρει ο πρωθυπουργός και επισημαίνει ότι κ άθε αύξηση θα φτάνει ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων