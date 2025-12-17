Επίδομα παιδιού Α21: Νωρίτερα η πληρωμή της έκτης δόσης πριν τα Χριστούγεννα
Επίδομα παιδιού Α21: Νωρίτερα η πληρωμή της έκτης δόσης πριν τα Χριστούγεννα
Το επίδομα παιδιού Α21 καταβάλλεται νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα
Οικονομική ενίσχυση σε χιλιάδες οικογένειες φέρνει ο ΟΠΕΚΑ λίγες ημέρες πριν τις γιορτές, καθώς επισπεύδεται η καταβολή της έκτης (ΣΤ) δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2025.
Η πληρωμή θα γίνει νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να καλύψουν αυξημένες ανάγκες της εορταστικής περιόδου.
Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε όλες τις πληρωμές του Οργανισμού, τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται νωρίτερα στους λογαριασμούς.
-τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2025 και
-το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.
Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποιεί υποχρεωτικούς ελέγχους για τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και για την επάρκεια παρουσιών.
-η σχολική μονάδα,
-η τάξη φοίτησης,
-ο αριθμός μητρώου μαθητή.
Η πληρωμή θα γίνει νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να καλύψουν αυξημένες ανάγκες της εορταστικής περιόδου.
Πότε καταβάλλεται η 6η δόσηΣύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, η έκτη δόση του οικογενειακού επιδόματος θα πιστωθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, σε όσους έχουν υποβάλει έγκυρη και οριστική αίτηση Α21.
Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε όλες τις πληρωμές του Οργανισμού, τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται νωρίτερα στους λογαριασμούς.
Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜΟι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2025, μέσω των ΑΤΜ των τραπεζών.
Πώς καθορίζεται το ποσό του επιδόματοςΤο ύψος του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται με βάση:
-τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2025 και
-το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.
Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποιεί υποχρεωτικούς ελέγχους για τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και για την επάρκεια παρουσιών.
Τι απαιτείται για την αίτηση Α21Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, πρέπει να έχουν δηλωθεί σωστά:
-η σχολική μονάδα,
-η τάξη φοίτησης,
-ο αριθμός μητρώου μαθητή.
Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα εμφανίζει σχετική ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό.
Σημαντικό: Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή.
Σημαντικό: Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα