Επίδομα παιδιού Α21: Νωρίτερα η πληρωμή της έκτης δόσης πριν τα Χριστούγεννα

Πότε καταβάλλεται η 6η δόση

Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Πώς καθορίζεται το ποσό του επιδόματος

Κλείσιμο

Τι απαιτείται για την αίτηση Α21

σε χιλιάδες οικογένειες φέρνει ολίγες ημέρες πριν τις γιορτές, καθώς επισπεύδεται η καταβολή της έκτης (ΣΤ) δόσηςαπό τον αρχικό προγραμματισμό, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να καλύψουν αυξημένες ανάγκες της εορταστικής περιόδου., η έκτη δόση του οικογενειακού επιδόματος, σε όσους έχουν υποβάλει έγκυρη και οριστική αίτηση Α21.Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε όλες τις πληρωμές του Οργανισμού, τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται νωρίτερα στους λογαριασμούς.Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2025, μέσω των ΑΤΜ των τραπεζών.Το ύψος του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται με βάση:-τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2025 και-το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ πραγματοποιεί υποχρεωτικούς ελέγχους για τη φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και για την επάρκεια παρουσιών.Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, πρέπει να έχουν δηλωθεί σωστά:-η σχολική μονάδα,-η τάξη φοίτησης,-ο αριθμός μητρώου μαθητή.