Επίδομα παιδιού Α21: Τι πρέπει να ξέρετε για τις επόμενες πληρωμές

ζ) δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτοςη) πολίτες άλλων κρατών.Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται:α) Εάν περιέλθουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το επίδομα χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. Το επίδομα επαναχορηγείται από την ημερομηνία αναστολής, εάν διαπιστωθεί μετά από έρευνα ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και εάν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του δικαιούχου. Σε περίπτωση που εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά του δικαιούχου, το επίδομα επιστρέφεται από την έναρξη χορήγησής του.β) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή το εξαρτώμενο τέκνο απομακρύνθηκε από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του τριμήνου.γ) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας Παιδιού) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού.2. Υποβληθείσα αίτηση Α21 με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δύναται να τίθεται σε αναστολή, πριν από την καταβολή του επιδόματος, μέχρι να ελεγχθούν τα επισυναπτόμενα από εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ο.Π.Ε.Κ.Α.3. Δεν αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος στις εξής περιπτώσεις:α) Εάν ο δικαιούχος ή το εξαρτώμενο τέκνο απομακρυνθεί από την Ελλάδα και η απουσία οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια.β) Εάν ο δικαιούχος απασχολείται στην αλλοδαπή σε εργασία για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή ελληνικής τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξαρτώμενο τέκνο ακολούθησε την οικογένειά του στο εξωτερικό, η οποία απουσιάζει για τους ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών των τέκνων σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές του Εξωτερικού.γ) Εάν η δικαιούχος μητέρα και τα εξαρτώμενα τέκνα φιλοξενούνται σε κέντρα κακοποιημένων γυναικών.