JP Morgan: Οι ελληνικές τράπεζες περνούν σε νέα ταχύτητα το 2026, οι τιμές στόχοι και οι συστάσεις
Στις κορυφαίες επιλογές η Εθνική Τράπεζα για ολόκληρη τη CEEMEA - Η JP «βλέπει» πολύ υψηλότερες διανομές από το 2026, ακόμη και κοντά στο 100% των καθαρών κερδών - Η Εurobank ίσως το πιο υποτιμημένο ποιοτικό όνομα - Οι 4 παράγοντες που στηρίζουν την αισιοδοξία για το ελληνικό banking
Στην ετήσια ανάλυσή της για τις τράπεζες της περιοχής, η JP Morgan περιγράφει ένα ελληνικό τραπεζικό σύστημα που μπαίνει στο 2026 όχι ως κυκλικός κερδισμένος αλλά ως ένας από τους πιο ισχυρούς, καθαρούς και προβλέψιμους κλάδους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το γεγονός ότι όλες οι συστημικές τράπεζες διατηρούν τη σύσταση υπεραπόδοσης, με τιμές στόχους που ξεκινούν από το 23 και φτάνουν ως το 31% περιθώριο ανόδου, δείχνει πως η αγορά συνεχίζει να υποτιμά το βάθος της μεταμόρφωσης που έχει συντελεστεί. Η Εθνική Τράπεζα τοποθετείται στα 16,4 ευρώ, η Eurobank στα 4,5 ευρώ, η Alpha στα 4,2 ευρώ και η Πειραιώς στα 9,4 ευρώ.
Αυτή η αισιοδοξία δεν βασίζεται σε ένα μεμονωμένο στοιχείο αλλά σε έναν συνδυασμό παραγόντων που σπάνια συναντά κανείς συγκεντρωμένους: η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωζώνη, η επενδυτική δαπάνη βρίσκεται σε υψηλά δεκαετίας, το κόστος χρηματοδότησης του Δημοσίου παραμένει σε ιστορικά χαμηλά και η αγορά εργασίας σταθεροποιείται σε επίπεδα που δεν είχαμε δει από το 2008. Σε αυτό το περιβάλλον, οι τράπεζες αναπτύσσουν χαρτοφυλάκια δανείων με ρυθμούς που συναντά κανείς σε αναδυόμενες αγορές, αλλά με το προνόμιο της σταθερότητας μιας ανεπτυγμένης.
