Επενδύσεις-μαμούθ €1,2 τρισ. στα ενεργειακά δίκτυα της Ευρώπης με στόχο τη μείωση του κόστους
Προτεραιότητα οι «Ενεργειακές Λεωφόροι» με τρία έργα ελληνικού ενδιαφέροντος μεταξύ των οποίων και το καλώδιο Κύπρου -Ελλάδας - Στο τραπέζι των Υπουργών Ενέργειας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου το Grids Packag
Ο ριζικός εκσυγχρονισμός και η επέκταση των ενεργειακών δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας πρωτοβουλίας της Κομισιόν, η οποία στοχεύει όχι μόνο στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, αλλά και στη θωράκιση της ευρωπαϊκής αγοράς από τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ρεύματος μεταξύ των κρατών-μελών και από τους γεωπολιτικούς κινδύνους που συνεχίζουν να πιέζουν την ήπειρο.
Με το νέο Ευρωπαϊκό Πακέτο για τα Δίκτυα (Grid Packages) και τους οκτώ «Ενεργειακούς Διαδρόμους» που παρουσιάστηκε χθες, η Επιτροπή επιχειρεί να συνδέσει ξανά τα ασύνδετα κομμάτια του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, ενιαίο και ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα.
Η πρόταση αποκτά άμεση πολιτική διάσταση, καθώς θα συζητηθεί ήδη την προσεχή Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου. Η ελληνική συμμετοχή αναμένεται να είναι ενεργή, καθώς η Ελλάδα έχει διαδραματίσει τον δικό της ρόλο στη διαμόρφωση των θέσεων που οδήγησαν στις νέες ευρωπαϊκές προτάσεις.
Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού βρίσκεται η ανάγκη για ελεύθερη και οικονομικά αποδοτική μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ΕΕ.
Σήμερα, μεγάλες ποσότητες φθηνής καθαρής ενέργειας που παράγονται σε ορισμένες περιοχές δεν μπορούν να φτάσουν σε άλλα κράτη λόγω ανεπαρκών διασυνδέσεων και γηρασμένων δικτύων.
Η Κομισιόν θέλει να ανατρέψει αυτή την πραγματικότητα με μια νέα στρατηγική που απλοποιεί τις αδειοδοτήσεις, επιβάλλει πιο δίκαιο επιμερισμό κόστους στα διασυνοριακά έργα και εισάγει μοντέρνα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια.
