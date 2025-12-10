Πληρωμές 28,78 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία
Πληρωμές 28,78 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία
Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων συνεχίζονται οι πληρωμές
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε χθες το βράδυ σε νέες πληρωμές προς τους αγρότες, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, διαθέτοντας συνολικά 28,78 εκατ. ευρώ σε 15.309 δικαιούχους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για τη Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024 καταβλήθηκαν 23,63 εκατ. ευρώ σε 15.162 δικαιούχους, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες πληρώθηκαν 5,15 εκατ. ευρώ σε 147 δικαιούχους.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα είχαν προηγηθεί οι πληρωμές για το Μέτρο 23 (157,47 εκατ. ευρώ σε 131.444 δικαιούχους) και για τις Αυτόχθονες φυλές 2024 (18 εκατ. ευρώ σε 1.050 δικαιούχους).
Συνολικά, μέσα στην εβδομάδα, 204,25 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών.
Οι πληρωμές, όπως σημειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζονται μετά από τους απαραίτητους ελέγχους, «ώστε κάθε ευρώ να πηγαίνει στους πραγματικά δικαιούχους και μόνο».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για τη Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024 καταβλήθηκαν 23,63 εκατ. ευρώ σε 15.162 δικαιούχους, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες πληρώθηκαν 5,15 εκατ. ευρώ σε 147 δικαιούχους.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα είχαν προηγηθεί οι πληρωμές για το Μέτρο 23 (157,47 εκατ. ευρώ σε 131.444 δικαιούχους) και για τις Αυτόχθονες φυλές 2024 (18 εκατ. ευρώ σε 1.050 δικαιούχους).
Συνολικά, μέσα στην εβδομάδα, 204,25 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών.
Οι πληρωμές, όπως σημειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζονται μετά από τους απαραίτητους ελέγχους, «ώστε κάθε ευρώ να πηγαίνει στους πραγματικά δικαιούχους και μόνο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE