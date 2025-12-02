Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Νοέμβριο - Σε υπηρεσίες και τρόφιμα οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 2,2% με ώθηση από τον κλάδο των υπηρεσιών - Ο δομικός δείκτης παρέμεινε σταθερός σε ετήσια βάση
Στο 2,9% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο 2025, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,6%. Στην αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα είχαν συνέβαλε σημαντικά το κόστος των υπηρεσιών, καθώς εμφάνισε ανατιμήσεις με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4,7% από το 2,8% τον προηγούμενο μήνα.
Τα τρόφιμα εμφάνισαν επιτάχυνση επίσης του πληθωρισμού στο 3,1% από το 2,5%. Οι τιμές της ενέργειας είναι οριακά αυξημένες κατά 0,3% από την ίδια περίοδο πέρυσι. Ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός, που δεν προσμετρά τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, επιτάχυνε εντόνως στο 3,2% ετησίως στην Ελλάδα από το 2%.
Στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώνεται στο 2,2% τον Νοέμβριο του 2025, από 2,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με προκαταρτικά στοιχεία Eurostat. Όσον αφορά τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να παρουσιάσουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο (3,5%, από 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, σταθερό σε σχέση με τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, επίσης σταθερό) και την ενέργεια (-0,5%, έναντι -0,9% τον Οκτώβριο).
Ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της Ενέργειας και παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρέμεινε σταθερός σε ετήσια βάση, στο 2,4% – καταγράφει την ίδια άνοδο από τον Σεπτέμβριο.
