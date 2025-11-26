Πιερρακάκης στους Financial Times: Πώς η ανάκαμψη της Ελλάδας μπορεί να γίνει έμπνευση για την Ευρώπη

Η ελληνική περίπτωση δεν αποτελεί πια δίδαγμα προς αποφυγή, αλλά παράδειγμα μετασχηματισμού, σημειώνει σε άρθρο του στους FT ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Ιδιαίτερη μνεία σε ψηφιακό μετασχηματισμό, ανάπτυξη, πλεονάσματα, επενδύσεις