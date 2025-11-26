Πιερρακάκης στους Financial Times: Πώς η ανάκαμψη της Ελλάδας μπορεί να γίνει έμπνευση για την Ευρώπη
Πιερρακάκης στους Financial Times: Πώς η ανάκαμψη της Ελλάδας μπορεί να γίνει έμπνευση για την Ευρώπη
Η ελληνική περίπτωση δεν αποτελεί πια δίδαγμα προς αποφυγή, αλλά παράδειγμα μετασχηματισμού, σημειώνει σε άρθρο του στους FT ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Ιδιαίτερη μνεία σε ψηφιακό μετασχηματισμό, ανάπτυξη, πλεονάσματα, επενδύσεις
«Η Ευρώπη έχει περάσει χρόνια αναγνωρίζοντας τι πρέπει να γίνει, χωρίς όμως να ενεργεί με την απαιτούμενη ταχύτητα», υπογραμμίζει σε άρθρο του στους Financial Times, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως σημειώνει, «η Ευρωζώνη οφείλει να μετατρέψει τις κοινές προτεραιότητες σε κοινά αποτελέσματα. Η ελληνική εμπειρία δείχνει πώς η φιλοδοξία μπορεί να γίνει πράξη. Την τελευταία δεκαετία, η χώρα μετέτρεψε τη διαρκή μεταρρύθμιση σε διαρκή αξιοπιστία».
Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, αναφέρει πως «το 2024, η Ελλάδα πέτυχε ένα από τα ισχυρότερα πρωτογενή πλεονάσματα στην Ευρώπη – κοντά στο 4,8% του ΑΕΠ – διατηρώντας παράλληλα ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Μόνο έξι από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ εμφάνισαν πλεόνασμα πέρσι, και τα τέσσερα από αυτά – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας – είχαν περάσει από προγράμματα του ΔΝΤ την τελευταία 15ετία. Στην περίπτωσή μας, μια χώρα που κάποτε θεωρούταν "προβληματικό παιδί" της Ευρωζώνης, σήμερα δανείζεται διεθνώς με αποδόσεις χαμηλότερες από άλλα κράτη-μέλη — μια ανατροπή που ελάχιστοι θα προέβλεπαν πριν από μια δεκαετία», αναφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Προσθέτει, ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη 2,4% το 2026, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ. Πριν από το 2030, το ελληνικό χρέος εκτιμάται ότι θα πέσει κάτω από το 120%, σηματοδοτώντας μια αποφασιστική –και συμβολική– ρήξη με το παρελθόν. Αυτή η βελτίωση αντανακλά σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα, ισχυρό ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης και την πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερων επίσημων δανείων.
Ακόμα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται αναλυτικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, στο gov.gr, στις γρήγορες συναλλαγές κ.ά.
Ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο τους στους FT, γίνεται και στις αγορές και σε μεγάλες τραπεζικές κινήσεις, επισημαίνοντας την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext και την επενδυτική κίνηση της UniCredit στην Alpha Bank. Τονίζει βέβαια ότι παρά την ελληνική πρόοδο πρέπει να έρθουν στη χώρα περισσότερες επενδύσεις και να ανέβουν η πραγματικοί μισθοί και η παραγωγικότητα.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης καταλήγει στο ότι η ελληνική περίπτωση δεν αποτελεί πια δίδαγμα προς αποφυγή, αλλά παράδειγμα μετασχηματισμού. Σήμερα, το σημαντικότερο «εξαγώγιμο προϊόν» της Ελλάδας, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, αλλά η απόδειξη ότι η αλλαγή είναι εφικτή — και βρίσκεται ακόμη στην εμβέλεια της Ευρώπης συνολικά.
How Greece’s recovery can be an inspiration for Europe https://t.co/vexgfeUieD | opinion— Financial Times (@FT) November 26, 2025
Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, αναφέρει πως «το 2024, η Ελλάδα πέτυχε ένα από τα ισχυρότερα πρωτογενή πλεονάσματα στην Ευρώπη – κοντά στο 4,8% του ΑΕΠ – διατηρώντας παράλληλα ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Μόνο έξι από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ εμφάνισαν πλεόνασμα πέρσι, και τα τέσσερα από αυτά – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας – είχαν περάσει από προγράμματα του ΔΝΤ την τελευταία 15ετία. Στην περίπτωσή μας, μια χώρα που κάποτε θεωρούταν "προβληματικό παιδί" της Ευρωζώνης, σήμερα δανείζεται διεθνώς με αποδόσεις χαμηλότερες από άλλα κράτη-μέλη — μια ανατροπή που ελάχιστοι θα προέβλεπαν πριν από μια δεκαετία», αναφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Προσθέτει, ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει ανάπτυξη 2,4% το 2026, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ. Πριν από το 2030, το ελληνικό χρέος εκτιμάται ότι θα πέσει κάτω από το 120%, σηματοδοτώντας μια αποφασιστική –και συμβολική– ρήξη με το παρελθόν. Αυτή η βελτίωση αντανακλά σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα, ισχυρό ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης και την πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερων επίσημων δανείων.
Ακόμα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται αναλυτικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, στο gov.gr, στις γρήγορες συναλλαγές κ.ά.
Ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο τους στους FT, γίνεται και στις αγορές και σε μεγάλες τραπεζικές κινήσεις, επισημαίνοντας την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext και την επενδυτική κίνηση της UniCredit στην Alpha Bank. Τονίζει βέβαια ότι παρά την ελληνική πρόοδο πρέπει να έρθουν στη χώρα περισσότερες επενδύσεις και να ανέβουν η πραγματικοί μισθοί και η παραγωγικότητα.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης καταλήγει στο ότι η ελληνική περίπτωση δεν αποτελεί πια δίδαγμα προς αποφυγή, αλλά παράδειγμα μετασχηματισμού. Σήμερα, το σημαντικότερο «εξαγώγιμο προϊόν» της Ελλάδας, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, αλλά η απόδειξη ότι η αλλαγή είναι εφικτή — και βρίσκεται ακόμη στην εμβέλεια της Ευρώπης συνολικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα