Intralot – Evoke: Δημοσιοποιήθηκε το Scheme Document για την εξαγορά
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Bally’s Intralot

Intralot – Evoke: Δημοσιοποιήθηκε το Scheme Document για την εξαγορά

Στις 17 Αυγούστου η πρώτη σημαντική ημερομηνία - Τα επόμενα βήματα και τo χρονοδιάγραμμα

Intralot – Evoke: Δημοσιοποιήθηκε το Scheme Document για την εξαγορά
Νίκος Χρυσικόπουλος
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της evoke από τη Bally’s Intralot πραγματοποιήθηκε με τη δημοσιοποίηση του Scheme Document, του επίσημου εγγράφου που περιλαμβάνει το πλήρες πλαίσιο, τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 5 Ιουνίου. Το έγγραφο αποστέλλεται στους μετόχους της βρετανικής εταιρείας και σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης της διαδικασίας έγκρισης του deal.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην 17η Αυγούστου, ημερομηνία-ορόσημο για τη συναλλαγή. Εκείνη την ημέρα θα πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο το Court Meeting (10:00 π.μ.) και αμέσως μετά η Γενική Συνέλευση των μετόχων της evoke (10:15 π.μ.), στις οποίες οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν το σχέδιο εξαγοράς.

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Νίκος Χρυσικόπουλος
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