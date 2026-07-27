Βασίλης Καραμούζης (Εθνική Τράπεζα): Τα δάνεια για επενδύσεις στους τομείς αιχμής θα φθάσουν τα 45 δισ. έως το 2030

Το Ταμείο Ανάκαμψης υπήρξε το έναυσμα και ο καταλύτης για την επιτάχυνση των επενδύσεων, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας