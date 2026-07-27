Βασίλης Καραμούζης (Εθνική Τράπεζα): Τα δάνεια για επενδύσεις στους τομείς αιχμής θα φθάσουν τα 45 δισ. έως το 2030
Βασίλης Καραμούζης (Εθνική Τράπεζα): Τα δάνεια για επενδύσεις στους τομείς αιχμής θα φθάσουν τα 45 δισ. έως το 2030
Το Ταμείο Ανάκαμψης υπήρξε το έναυσμα και ο καταλύτης για την επιτάχυνση των επενδύσεων, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας
Ο Βασίλης Καραμούζης μιλά στο newmoney.gr για την εξέλιξη των τραπεζικών χορηγήσεων στην μετά Ταμείο Ανάκαμψης εποχή. Aναφέρει πως φέτος η πιστωτική επέκταση προς τις ελληνικές επιχειρήσεις θα ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ, επίδοση που σημειώθηκε το 2025 με αποτέλεσμα σε ετήσια βάση να αυξηθεί κατά 11,9%, ποσοστό τετραπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωζώνης.
Η δυναμική αυτή, σημειώνει, υπερβαίνει το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς εκδηλώνεται μια ευρεία επενδυτική ώθηση. Το τελευταίο τρίμηνο του 2025 οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 14% και έφθασαν στα 10,7 δισ. ευρώ, μέγεθος που έχει υποσκελίσει κατά πολύ τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Λέει επίσης πως η ζήτηση χρηματοδότησης σε κλάδους αιχμής, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η τεχνολογία, η άμυνα και οι υδάτινοι πόροι, από σήμερα και για τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια θα διαμορφωθεί στα 38 με 45 δισ. ευρώ. Το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας, υπήρξε το έναυσμα και ο καταλύτης για την επιτάχυνση των επενδύσεων. Επικαλείται ως παράδειγμα την ενέργεια, όπου η Ελλάδα χρειάζεται 10 με 12 δισ. σε νέες μονάδες παραγωγής, 4 με 5 δισ. σε αποθήκευση και 8 με 9 δισ. σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Ακολουθεί η αμυντική βιομηχανία, η οποία μαζί με τα παράγωγα της αντιστοιχεί σε μία τάξη δανείων 10 με 12 δισ., τα data centers και οι υδάτινοι πόροι.
Διαβάστε τη συνέντευξη στο newmoney.gr
Η δυναμική αυτή, σημειώνει, υπερβαίνει το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς εκδηλώνεται μια ευρεία επενδυτική ώθηση. Το τελευταίο τρίμηνο του 2025 οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 14% και έφθασαν στα 10,7 δισ. ευρώ, μέγεθος που έχει υποσκελίσει κατά πολύ τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Λέει επίσης πως η ζήτηση χρηματοδότησης σε κλάδους αιχμής, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η τεχνολογία, η άμυνα και οι υδάτινοι πόροι, από σήμερα και για τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια θα διαμορφωθεί στα 38 με 45 δισ. ευρώ. Το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας, υπήρξε το έναυσμα και ο καταλύτης για την επιτάχυνση των επενδύσεων. Επικαλείται ως παράδειγμα την ενέργεια, όπου η Ελλάδα χρειάζεται 10 με 12 δισ. σε νέες μονάδες παραγωγής, 4 με 5 δισ. σε αποθήκευση και 8 με 9 δισ. σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Ακολουθεί η αμυντική βιομηχανία, η οποία μαζί με τα παράγωγα της αντιστοιχεί σε μία τάξη δανείων 10 με 12 δισ., τα data centers και οι υδάτινοι πόροι.
Διαβάστε τη συνέντευξη στο newmoney.gr
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