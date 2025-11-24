Πιστωτική επέκταση: Θετικό σήμα για τις ελληνικές τράπεζες στο συνέδριο της JP Morgan
Το σύνολο της πιστωτικής επέκτασης στην χώρα μας άγγιξε τα 9 δισ. ευρώ μέσα στο 9μηνο, με ρυθμό 9% έναντι του 5% της αμέσως επόμενης Ισπανίας - Πώς κατανέμεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανά τράπεζα - Οι νέοι τομείς χορηγήσεων που συνδέονται με την Εθνική Άμυνα
Στην πιστωτική επέκταση και τη διατήρησή της σε τόσο υψηλά επίπεδα, στράφηκαν οι περισσότερες ερωτήσεις των αναλυτών στο χρηματοοικονομικό συνέδριο της JP Morgan στο Λονδίνο σε ό,τι αφορά τις ελληνικές τράπεζες. Οι αναλυτές ξεχωρίζουν Ελλάδα και Ισπανία ως τις χώρες που παρουσιάζουν μοναδικά ισχυρούς ρυθμούς στην αύξηση των δανείων έναντι των αποπληρωμών σε όλη την Ευρώπη.
Μαζί με τις μικρότερες τράπεζες το σύνολο της πιστωτικής επέκτασης στην χώρα μας άγγιξε τα 9 δισ. ευρώ μέσα στο 9μηνο, επιτυγχάνοντας έναν ρυθμό 9% έναντι 5% της Ισπανίας. Τα μεγέθη αφορούν μόνον την εγχώρια παραγωγή δανείων καθώς σε ό,τι αφορά τη Eurobank για παράδειγμα η πιστωτική επέκταση της τράπεζας στη Βουλγαρία ανέρχεται σε επιπλέον 900 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή η Γαλλία και η Γερμανία καταγράφουν ρυθμούς 1% στην ανάπτυξη των δανείων, στοιχείο το οποίο μοιραία στρέφει την προσοχή των αναλυτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, που δύναται να διατηρήσει αυτούς τους ρυθμούς για έναν ακόμη χρόνο ενώ δεν εκτιμάται πως θα υπάρξει απότομη πτώση αμέσως μετά, μιας και o δανειακός κόμβος των νοικοκυριών στη χώρα μας δεν έχει ανοίξει ακόμη και η συντριπτική πλειοψηφία του δανεισμού αφορά τις επιχειρήσεις.
