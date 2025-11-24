Πιστωτική επέκταση: Θετικό σήμα για τις ελληνικές τράπεζες στο συνέδριο της JP Morgan

Το σύνολο της πιστωτικής επέκτασης στην χώρα μας άγγιξε τα 9 δισ. ευρώ μέσα στο 9μηνο, με ρυθμό 9% έναντι του 5% της αμέσως επόμενης Ισπανίας - Πώς κατανέμεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανά τράπεζα - Οι νέοι τομείς χορηγήσεων που συνδέονται με την Εθνική Άμυνα