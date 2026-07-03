Αλ Θάνι: Από τους «Χαρτοπαίχτες» του Εμπειρίκου μέχρι τη βίλα του Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία... 350.000.000 ευρώ δρόμος!

Ο Γιώργος Εμπειρίκος

Η βαθύπλουτη φαμίλια

Ο αστικός μύθος θέλει τον νεαρό Φίλιππο Νιάρχο να επισκέπτεται κάποια στιγμή τον Έλληνα εφοπλιστή πάνω στο σκάφος τους, ξέροντας ότι είχε στην κατοχή του τον πίνακα «Χαρτοπαίχτες» του Σεζάν.Όταν τον ρώτησε αν τον έχει αγοράσει, ο αείμνηστος πλέον Ανδριώτης καραβοκύρης φέρεται να του έκανε ένα νεύμα να κοιτάξει απέναντι στο σαλόνι, όπου ο πίνακας κρεμόταν σε περίοπτη θέση.Λάτρης των ιμπρεσιονιστών, ο Εμπειρίκος απέκτησε καταπληκτικά έργα που κοσμούσαν το σπίτι του στη Ζυρίχη της Ελβετίας, ενώ κάποια από αυτά μεταφέρονταν τα καλοκαίρια στη θαλαμηγό του, «Αστάρτη». Μετά τον θάνατό του, οι κληρονόμοι του επέλεξαν να πουλήσουν κάποια έργα τέχνης από την εκπληκτική συλλογή του και, όπως αποκάλυψε το Vanity Fair, η βασιλική οικογένεια του Κατάρ καραδοκούσε.Με τίμημα που άγγιξε τα 250.000.000 ευρώ -υπάρχει η φήμη ότι το ποσό έφτασε και τα 300.000.000- απέκτησε τους «Χαρτοπαίχτες» του Πολ Σεζάν που, αυτομάτως, έγιναν το ακριβότερο έργο τέχνης που έχει αγοραστεί ποτέ.Για τη Villa Certosa έδωσαν κάτι παραπάνω, αλλά αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη, είναι αν η βασιλική οικογένεια θα χρησιμοποιήσει την έπαυλη ως μία από τις ανά τον κόσμο κατοικίες της ή αν θα την μετατρέψει σε πολυτελές ξενοδοχειακό θέρετρο.Επιμελώς κρυμμένη από τα αδιάκριτα βλέμματα, η Villa Certosa βρίσκεται μέσα σε ένα κτήμα 1.100 στρεμμάτων, στο οποίο κυριαρχούν τα ελαιόδενδρα και κήποι με σπάνια εξωτικά φυτά.Μόνο το κύριο οίκημα αποτελείται από 68 δωμάτια -τα 20 είναι κρεβατοκάμαρες- ενώ κουβαλάει ακόμη το έντονο άρωμα υπερβολής που διακατείχε τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι.Άρωμα που εκφράζεται με το τεχνητό ηφαίστειο που κατασκεύασε, το οποίο μπορεί να εκραγεί και περιλαμβάνει ειδικά εφέ φωτισμού ή το ελληνορωμαϊκό αμφιθέατρο, στο οποίο δίνονταν ιδιωτικές παραστάσεις. Προσθέστε στα παραπάνω ένα πλήρως εξοπλισμένο πυρηνικό καταφύγιο με απευθείας έξοδο στη θάλασσα, ξενώνες, πολλές πισίνες και φυσικά ιδιωτική παραλία.Στην εκπληκτική έπαυλη φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τόνι Μπλερ, ο Τζορτζ Μπους κ.ά., όμως το 2010 η Villa Certosa έγινε κάτι σαν άβατο της ακολασίας, όταν άρχισαν τα αποκαλυπτήρια για τα πάρτι που διοργάνωνε ο Καβαλιέρε.Η αγορά της από την βασιλική οικογένεια του Κατάρ είναι απλά άλλη μια επένδυση στον χώρο των ακινήτων, από μια δυναστεία, η περιουσία της οποίας εκτιμάται ότι ξεπερνάει, κατά τι, τα 174 δισ. ευρώ.Επικεφαλής είναι ο εμίρης Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ενώ η οικογένεια, από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90, επεκτείνεται μαζικά σε διεθνή επενδυτικά assets, real estate και media.Αγαπημένη τους πόλη είναι το Λονδίνο, όπου μέλη της οικογένειας διαθέτουν εντυπωσιακές κατοικίες, έχουν επενδύσει σε γνωστά brands όπως τα Harrods και έχουν δημιουργήσει αυτό που οι Βρετανοί αποκαλούν «Μικρή Ντόχα».