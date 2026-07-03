Αλ Θάνι: Από τους «Χαρτοπαίχτες» του Εμπειρίκου μέχρι τη βίλα του Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία... 350.000.000 ευρώ δρόμος!

Η βασιλική οικογένεια του Κατάρ δεν αρέσκεται ιδιαίτερα στη δημοσιότητα, τα μέλη της όμως κατανοούν ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, αυτή είναι αναπόφευκτη, όπως συνέβη με το τελευταίο τους απόκτημα, την εκπληκτική βίλα του Σίλβιο Μπερλουσκόνιστη Σαρδηνία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική έκδοση της Corriere de la Serra, οι Αλ Θάνι ήρθαν σε κατ' αρχήν συμφωνία με τους κληρονόμους του Καβαλιέρε για την αγορά της περίφημης Villa Certosa. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε η πλευρά των κληρονόμων, λέγοντας ότι έκανε δεκτή «δεσμευτική πρόταση αγοράς του ακινήτου», με τίμημα που φτάνει τα 350.000.000 ευρώ.
Η συμφωνία πώλησης αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα μεταξύ των κληρονόμων και την Constellation Hotels Holding Limited, επενδυτική εταιρεία συμφερόντων των Αλ Θάνι, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
Το ποσό αγοράς μπορεί να ζαλίζει αλλά, όπως εικάζουν ειδήμονες στον χώρο του διεθνούς real estate, υπήρξαν σίγουρα διαπραγματεύσεις, αφού η αρχική τιμή προσέγγιζε το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.
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Δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια η οποία διαφεντεύει τις τύχες του Κατάρ έρχεται στη δημοσιότητα, αφού πριν από 15 χρόνια «αναστάτωσε» τον παγκόσμιο χώρο της τέχνης, αγοράζοντας έναν πίνακα έναντι 250.000.000 ευρώ.
Ο Σεζάν και οι «Χαρτοπαίχτες» του Γιώργου Εμπειρίκου
Στην Άνδρο και στις Σπέτσες κάποιοι παλιοί θυμούνται ακόμη τα καλοκαίρια που η θαλαμηγός «Αστάρτη» του Γιώργου Εμπειρίκου «έδενε» στο λιμάνι.
Ο αστικός μύθος θέλει τον νεαρό Φίλιππο Νιάρχο να επισκέπτεται κάποια στιγμή τον Έλληνα εφοπλιστή πάνω στο σκάφος τους, ξέροντας ότι είχε στην κατοχή του τον πίνακα «Χαρτοπαίχτες» του Σεζάν.
Όταν τον ρώτησε αν τον έχει αγοράσει, ο αείμνηστος πλέον Ανδριώτης καραβοκύρης φέρεται να του έκανε ένα νεύμα να κοιτάξει απέναντι στο σαλόνι, όπου ο πίνακας κρεμόταν σε περίοπτη θέση.
Λάτρης των ιμπρεσιονιστών, ο Εμπειρίκος απέκτησε καταπληκτικά έργα που κοσμούσαν το σπίτι του στη Ζυρίχη της Ελβετίας, ενώ κάποια από αυτά μεταφέρονταν τα καλοκαίρια στη θαλαμηγό του, «Αστάρτη». Μετά τον θάνατό του, οι κληρονόμοι του επέλεξαν να πουλήσουν κάποια έργα τέχνης από την εκπληκτική συλλογή του και, όπως αποκάλυψε το Vanity Fair, η βασιλική οικογένεια του Κατάρ καραδοκούσε.
Με τίμημα που άγγιξε τα 250.000.000 ευρώ -υπάρχει η φήμη ότι το ποσό έφτασε και τα 300.000.000- απέκτησε τους «Χαρτοπαίχτες» του Πολ Σεζάν που, αυτομάτως, έγιναν το ακριβότερο έργο τέχνης που έχει αγοραστεί ποτέ.
Για τη Villa Certosa έδωσαν κάτι παραπάνω, αλλά αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη, είναι αν η βασιλική οικογένεια θα χρησιμοποιήσει την έπαυλη ως μία από τις ανά τον κόσμο κατοικίες της ή αν θα την μετατρέψει σε πολυτελές ξενοδοχειακό θέρετρο.
Η βαθύπλουτη φαμίλια
Επιμελώς κρυμμένη από τα αδιάκριτα βλέμματα, η Villa Certosa βρίσκεται μέσα σε ένα κτήμα 1.100 στρεμμάτων, στο οποίο κυριαρχούν τα ελαιόδενδρα και κήποι με σπάνια εξωτικά φυτά.
Μόνο το κύριο οίκημα αποτελείται από 68 δωμάτια -τα 20 είναι κρεβατοκάμαρες- ενώ κουβαλάει ακόμη το έντονο άρωμα υπερβολής που διακατείχε τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι.
Άρωμα που εκφράζεται με το τεχνητό ηφαίστειο που κατασκεύασε, το οποίο μπορεί να εκραγεί και περιλαμβάνει ειδικά εφέ φωτισμού ή το ελληνορωμαϊκό αμφιθέατρο, στο οποίο δίνονταν ιδιωτικές παραστάσεις. Προσθέστε στα παραπάνω ένα πλήρως εξοπλισμένο πυρηνικό καταφύγιο με απευθείας έξοδο στη θάλασσα, ξενώνες, πολλές πισίνες και φυσικά ιδιωτική παραλία.
Στην εκπληκτική έπαυλη φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τόνι Μπλερ, ο Τζορτζ Μπους κ.ά., όμως το 2010 η Villa Certosa έγινε κάτι σαν άβατο της ακολασίας, όταν άρχισαν τα αποκαλυπτήρια για τα πάρτι που διοργάνωνε ο Καβαλιέρε.
Η αγορά της από την βασιλική οικογένεια του Κατάρ είναι απλά άλλη μια επένδυση στον χώρο των ακινήτων, από μια δυναστεία, η περιουσία της οποίας εκτιμάται ότι ξεπερνάει, κατά τι, τα 174 δισ. ευρώ.
Επικεφαλής είναι ο εμίρης Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ενώ η οικογένεια, από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90, επεκτείνεται μαζικά σε διεθνή επενδυτικά assets, real estate και media.
Αγαπημένη τους πόλη είναι το Λονδίνο, όπου μέλη της οικογένειας διαθέτουν εντυπωσιακές κατοικίες, έχουν επενδύσει σε γνωστά brands όπως τα Harrods και έχουν δημιουργήσει αυτό που οι Βρετανοί αποκαλούν «Μικρή Ντόχα».