Λαγκάρντ: Δεν αποκλείει πρόωρη έξοδο από την ΕΚΤ με το βλέμμα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές

Η επικεφαλής της ΕΚΤ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ για συμμετοχή στη γαλλική πολιτική - Υπερασπίστηκε την πρόσφατη αύξηση επιτοκίων, τονίζοντας ότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί