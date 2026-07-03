Λαγκάρντ: Δεν αποκλείει πρόωρη έξοδο από την ΕΚΤ με το βλέμμα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές
Λαγκάρντ: Δεν αποκλείει πρόωρη έξοδο από την ΕΚΤ με το βλέμμα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές
Η επικεφαλής της ΕΚΤ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ για συμμετοχή στη γαλλική πολιτική - Υπερασπίστηκε την πρόσφατη αύξηση επιτοκίων, τονίζοντας ότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί
Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προκειμένου να συμμετάσχει στη γαλλική πολιτική σκηνή ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών.
Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Les Echos, όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να εγκαταλείψει πρόωρα τη θέση της στην ΕΚΤ εφόσον υποχωρήσει η διεθνής αβεβαιότητα, απάντησε: «Είναι πιθανό».
Όπως τόνισε, «πιστεύω ότι μια ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να ακουστεί στη γαλλική προεδρική συζήτηση».
Παράλληλα, η Λαγκάρντ επανέλαβε ότι οι σημερινές συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν σταθερότητα στην ηγεσία της ΕΚΤ.
«Καθώς βρισκόμαστε ξανά σε μια περίοδο αναταράξεων, θεωρώ ότι ο καπετάνιος του πλοίου της ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει στη θέση του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η πρόεδρος της ΕΚΤ έχει συνδεθεί κατά καιρούς με πιθανά πολιτικά σενάρια στη Γαλλία, αν και στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει την προεδρία της χώρας ως μια «τρομερά δύσκολη δουλειά».
Η θητεία της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027.
Η Λαγκάρντ δήλωσε επίσης ότι θεωρεί «απολύτως πιθανό» να έχει ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις με ορισμένους από τους υποψηφίους για την προεδρία της Γαλλίας τους επόμενους μήνες.
Όπως είπε, εάν η δημόσια συζήτηση οδηγηθεί προς μια πιο περιορισμένη αντίληψη για τη θέση της Γαλλίας στην Ευρώπη, θα αισθανθεί την ανάγκη να εξηγήσει γιατί μια τέτοια πορεία θα ήταν επιζήμια τόσο για τη χώρα όσο και για τους πολίτες της.
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Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Les Echos, όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να εγκαταλείψει πρόωρα τη θέση της στην ΕΚΤ εφόσον υποχωρήσει η διεθνής αβεβαιότητα, απάντησε: «Είναι πιθανό».
Όπως τόνισε, «πιστεύω ότι μια ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να ακουστεί στη γαλλική προεδρική συζήτηση».
Παράλληλα, η Λαγκάρντ επανέλαβε ότι οι σημερινές συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν σταθερότητα στην ηγεσία της ΕΚΤ.
«Καθώς βρισκόμαστε ξανά σε μια περίοδο αναταράξεων, θεωρώ ότι ο καπετάνιος του πλοίου της ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει στη θέση του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η πρόεδρος της ΕΚΤ έχει συνδεθεί κατά καιρούς με πιθανά πολιτικά σενάρια στη Γαλλία, αν και στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει την προεδρία της χώρας ως μια «τρομερά δύσκολη δουλειά».
Η θητεία της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027.
Η Λαγκάρντ δήλωσε επίσης ότι θεωρεί «απολύτως πιθανό» να έχει ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις με ορισμένους από τους υποψηφίους για την προεδρία της Γαλλίας τους επόμενους μήνες.
Όπως είπε, εάν η δημόσια συζήτηση οδηγηθεί προς μια πιο περιορισμένη αντίληψη για τη θέση της Γαλλίας στην Ευρώπη, θα αισθανθεί την ανάγκη να εξηγήσει γιατί μια τέτοια πορεία θα ήταν επιζήμια τόσο για τη χώρα όσο και για τους πολίτες της.
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