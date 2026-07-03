Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται ο

από την

που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου τα ξημερώματα της Παρασκευής στο

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, προέκυψε ότι, πριν το ατύχημα, ο ανήλικος, μαζί με έναν φίλο του, είχαν προμηθευτεί παράνομα από ένα περίπτερο αλκοόλ. Προκειμένου μάλιστα να τους επιτραπεί η αγορά επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο υπάλληλος που τους πούλησε το αλκοόλ συνελήφθη για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ. Ο 17χρονος βρισκόταν με την οικογένειά του στη χώρα μας για διακοπές.





Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 5.00, όταν ο νεαρός,

, έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο. Παρελήθφη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό»

.