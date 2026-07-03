Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Συνελήφθη ο υπάλληλος περιπτέρου που τους πούλησε το αλκοόλ, αφού εκείνοι έδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης - Ο 17χρονος βρισκόταν με την οικογένειά του στη χώρα μας για διακοπές
Εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται ο 17χρονος από την Αγγλία που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Χαλάνδρι. Τα ξημερώματα της Παρασκευής παρελήφθη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και πλέον είναι εγκεφαλικά νεκρός στον «Ερυθρό Σταυρό».
Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό ατύχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, προέκυψε ότι, πριν το ατύχημα, ο ανήλικος, μαζί με έναν φίλο του, είχαν προμηθευτεί παράνομα από ένα περίπτερο αλκοόλ. Προκειμένου μάλιστα να τους επιτραπεί η αγορά επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο υπάλληλος που τους πούλησε το αλκοόλ συνελήφθη για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ. Ο 17χρονος βρισκόταν με την οικογένειά του στη χώρα μας για διακοπές.
Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 5.00, όταν ο νεαρός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο. Παρελήθφη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό».
Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό ατύχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, προέκυψε ότι, πριν το ατύχημα, ο ανήλικος, μαζί με έναν φίλο του, είχαν προμηθευτεί παράνομα από ένα περίπτερο αλκοόλ. Προκειμένου μάλιστα να τους επιτραπεί η αγορά επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο υπάλληλος που τους πούλησε το αλκοόλ συνελήφθη για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ. Ο 17χρονος βρισκόταν με την οικογένειά του στη χώρα μας για διακοπές.
Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 5.00, όταν ο νεαρός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο. Παρελήθφη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό».
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