Coca-Cola HBC: Ισχυρό εξάμηνο, πιθανό upgrade και τιμές στόχοι έως τα 65 ευρώ
Coca-Cola HBC: Ισχυρό εξάμηνο, πιθανό upgrade και τιμές στόχοι έως τα 65 ευρώ
Η Deutsche Bank διατηρεί σύσταση Buy ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα περίπου 65 ευρώ, ενώ η Citi αυξάνει επίσης την αποτίμησή της στα περίπου 59 ευρώ, αλλά εξακολουθεί να αξιολογεί τη μετοχή με σύσταση Neutral
Με την αγορά να στρέφει το βλέμμα στα αποτελέσματα της 6ης Αυγούστου, η Coca-Cola HBC συγκεντρώνει εκ νέου το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών οίκων, οι οποίοι εκτιμούν ότι ο όμιλος οδεύει προς ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο. Οι Deutsche Bank και Citi αναθεωρούν ανοδικά τις προβλέψεις και τις τιμές στόχους τους, θεωρώντας ότι οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου θα κινηθούν πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς, αν και διατηρούν διαφορετική άποψη ως προς τα περιθώρια ανόδου της μετοχής.
Οι αποκλίσεις μεταξύ Deutsche Bank και Citi αφορούν κυρίως το πόσο από αυτή τη δυναμική έχει ήδη προεξοφληθεί από την αγορά και όχι τις ίδιες τις προοπτικές της εταιρείας.
Η Deutsche Bank παραμένει αισιόδοξη, διατηρώντας σύσταση Buy και ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα περίπου 65 ευρώ, από περίπου 60 ευρώ προηγουμένως. Αντίθετα, η Citi αυξάνει επίσης την αποτίμησή της στα περίπου 59 ευρώ, από περίπου 53 ευρώ, αλλά εξακολουθεί να αξιολογεί τη μετοχή με σύσταση Neutral, εκτιμώντας ότι μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής δυναμικής έχει ήδη αποτυπωθεί στην τρέχουσα αποτίμηση.
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Οι αποκλίσεις μεταξύ Deutsche Bank και Citi αφορούν κυρίως το πόσο από αυτή τη δυναμική έχει ήδη προεξοφληθεί από την αγορά και όχι τις ίδιες τις προοπτικές της εταιρείας.
Η Deutsche Bank παραμένει αισιόδοξη, διατηρώντας σύσταση Buy και ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα περίπου 65 ευρώ, από περίπου 60 ευρώ προηγουμένως. Αντίθετα, η Citi αυξάνει επίσης την αποτίμησή της στα περίπου 59 ευρώ, από περίπου 53 ευρώ, αλλά εξακολουθεί να αξιολογεί τη μετοχή με σύσταση Neutral, εκτιμώντας ότι μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής δυναμικής έχει ήδη αποτυπωθεί στην τρέχουσα αποτίμηση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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