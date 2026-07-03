Coca-Cola HBC: Ισχυρό εξάμηνο, πιθανό upgrade και τιμές στόχοι έως τα 65 ευρώ

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Με την αγορά να στρέφει το βλέμμα στα αποτελέσματα της 6ης Αυγούστου, ησυγκεντρώνει εκ νέου το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών οίκων, οι οποίοι εκτιμούν ότι ο όμιλος οδεύει προς ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο. Οι Deutsche Bank και Citi αναθεωρούν ανοδικά τις προβλέψεις και τις τιμές στόχους τους, θεωρώντας ότι οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου θα κινηθούν πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς, αν και διατηρούν διαφορετική άποψη ως προς τα περιθώρια ανόδου της μετοχής.Οι αποκλίσεις μεταξύκαιαφορούν κυρίως το πόσο από αυτή τη δυναμική έχει ήδη προεξοφληθεί από την αγορά και όχι τις ίδιες τις προοπτικές της εταιρείας.Η Deutsche Bank παραμένει αισιόδοξη, διατηρώντας σύσταση Buy και ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα περίπου 65 ευρώ, από περίπου 60 ευρώ προηγουμένως. Αντίθετα, η Citi αυξάνει επίσης την αποτίμησή της στα περίπου 59 ευρώ, από περίπου 53 ευρώ, αλλά εξακολουθεί να αξιολογεί τη μετοχή με σύσταση Neutral, εκτιμώντας ότι μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής δυναμικής έχει ήδη αποτυπωθεί στην τρέχουσα αποτίμηση.