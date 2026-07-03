Η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδοτική δεξαμενή 600 δισ. ευρώ

Aνοίγει η πρόσβαση σε ένα ευρύ ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό οικοσύστημα, δημιουργώντας νέες προοπτικές χρηματοδότησης για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις