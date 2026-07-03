Η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδοτική δεξαμενή 600 δισ. ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδοτική δεξαμενή 600 δισ. ευρώ

Aνοίγει η πρόσβαση σε ένα ευρύ ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό οικοσύστημα, δημιουργώντας νέες προοπτικές χρηματοδότησης για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδοτική δεξαμενή 600 δισ. ευρώ
Ειρήνη Σακελλάρη
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Η επικείμενη ολοκλήρωση του Pillar Assessment της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) αποτελεί μια εξέλιξη στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Με την πιστοποίηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η HDB αποκτά τη δυνατότητα να διαχειρίζεται απευθείας ευρωπαϊκά κονδύλια, λειτουργώντας ως διαπιστευμένος φορέας υλοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στην πράξη, ανοίγει η πρόσβαση σε ένα ευρύ ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό οικοσύστημα, συνολικού ύψους άνω των 600 δισ. ευρώ, δημιουργώντας νέες προοπτικές χρηματοδότησης για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τον βασικό αποδέκτη των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

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Ειρήνη Σακελλάρη
3 ΣΧΟΛΙΑ
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