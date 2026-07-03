Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι δικαιούνται τα 150 ευρώ και τι ισχύει για ειδικές περιπτώσεις
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι δικαιούνται τα 150 ευρώ και τι ισχύει για ειδικές περιπτώσεις
Ξεκινά η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί σε σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες, ενώ δεύτερος κύκλος πληρωμών έχει προγραμματιστεί έως τα τέλη Αυγούστου
Αρχίζει η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες να αναμένεται να δουν τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έως και την Τρίτη. Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων.
Παράλληλα, έχει προβλεφθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών έως τις 31 Αυγούστου 2026, ο οποίος αφορά σε παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026. Για την καταβολή της ενίσχυσης θα πρέπει να πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για τα νεογέννητα του 2026 απαιτείται η έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου.
Η κοινή υπουργική απόφαση των Κυριάκου Πιερρακάκη, Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου καθορίζει αναλυτικά τους δικαιούχους, τα εισοδηματικά όρια, τη διαδικασία καταβολής, αλλά και τις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο:
Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (φορολογούμενο, απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό):
-έως 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου,
-έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.
Η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται χωρίς αίτηση, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024 (δηλώσεις 2025), όπως είχαν εκκαθαριστεί έως το τέλος Μαΐου 2026.
Έως τις 31 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:
-η ενίσχυση για παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025, εφόσον έχουν δηλωθεί εμπρόθεσμα στη φορολογική δήλωση του 2025,
-καθώς και για παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εκδοθεί ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου.
Παράλληλα, έχει προβλεφθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών έως τις 31 Αυγούστου 2026, ο οποίος αφορά σε παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026. Για την καταβολή της ενίσχυσης θα πρέπει να πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για τα νεογέννητα του 2026 απαιτείται η έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου.
Η κοινή υπουργική απόφαση των Κυριάκου Πιερρακάκη, Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου καθορίζει αναλυτικά τους δικαιούχους, τα εισοδηματικά όρια, τη διαδικασία καταβολής, αλλά και τις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο:
Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (φορολογούμενο, απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό):
-έως 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου,
-έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.
Η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται χωρίς αίτηση, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024 (δηλώσεις 2025), όπως είχαν εκκαθαριστεί έως το τέλος Μαΐου 2026.
Έως τις 31 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:
-η ενίσχυση για παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025, εφόσον έχουν δηλωθεί εμπρόθεσμα στη φορολογική δήλωση του 2025,
-καθώς και για παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εκδοθεί ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου.
Η πληρωμή πραγματοποιείται με πίστωση του δηλωμένου IBAN που έχει καταχωριστεί στην ΑΑΔΕ.
Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις η ενίσχυση καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον υπόχρεο της δήλωσης.
Στις χωριστές δηλώσεις με κοινά παιδιά το ποσό μοιράζεται ισόποσα στους δύο γονείς.
Στις χωριστές δηλώσεις με μη κοινά παιδιά η ενίσχυση κατανέμεται ανάλογα με το ποιος δηλώνει τα παιδιά ως εξαρτώμενα.
Αν ένας από τους δύο γονείς είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, δικαιούχος είναι αποκλειστικά ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.
Αν δεν έχει υποβληθεί ή εκκαθαριστεί εμπρόθεσμα η δήλωση του ενός συζύγου στις χωριστές δηλώσεις, η ενίσχυση καταβάλλεται στον άλλο γονέα με βάση τη δική του εκκαθαρισμένη δήλωση.
Τα στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση και τη φορολογική κατοικία αντλούνται από τις δηλώσεις των φορολογικών ετών 2024 και 2025.
Σε περίπτωση θανάτου του ενός γονέα πριν από την πληρωμή, το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον επιζώντα γονέα.
Πριν από την καταβολή πραγματοποιούνται διασταυρώσεις στοιχείων, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και λοιπά στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων.
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη.
Πότε επιστρέφεται η ενίσχυση
Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι, εφόσον διαπιστωθεί πως η ενίσχυση καταβλήθηκε με βάση ανακριβή στοιχεία ή χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, τα ποσά που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως θα αναζητούνται από το Δημόσιο, επιβαρυμένα με τον προβλεπόμενο τόκο από την ημερομηνία καταβολής τους.
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Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις η ενίσχυση καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον υπόχρεο της δήλωσης.
Στις χωριστές δηλώσεις με κοινά παιδιά το ποσό μοιράζεται ισόποσα στους δύο γονείς.
Στις χωριστές δηλώσεις με μη κοινά παιδιά η ενίσχυση κατανέμεται ανάλογα με το ποιος δηλώνει τα παιδιά ως εξαρτώμενα.
Αν ένας από τους δύο γονείς είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, δικαιούχος είναι αποκλειστικά ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.
Αν δεν έχει υποβληθεί ή εκκαθαριστεί εμπρόθεσμα η δήλωση του ενός συζύγου στις χωριστές δηλώσεις, η ενίσχυση καταβάλλεται στον άλλο γονέα με βάση τη δική του εκκαθαρισμένη δήλωση.
Τα στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση και τη φορολογική κατοικία αντλούνται από τις δηλώσεις των φορολογικών ετών 2024 και 2025.
Σε περίπτωση θανάτου του ενός γονέα πριν από την πληρωμή, το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον επιζώντα γονέα.
Πριν από την καταβολή πραγματοποιούνται διασταυρώσεις στοιχείων, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και λοιπά στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων.
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη.
Πότε επιστρέφεται η ενίσχυση
Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι, εφόσον διαπιστωθεί πως η ενίσχυση καταβλήθηκε με βάση ανακριβή στοιχεία ή χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, τα ποσά που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως θα αναζητούνται από το Δημόσιο, επιβαρυμένα με τον προβλεπόμενο τόκο από την ημερομηνία καταβολής τους.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
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