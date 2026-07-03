Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι δικαιούνται τα 150 ευρώ και τι ισχύει για ειδικές περιπτώσεις

Ξεκινά η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί σε σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες, ενώ δεύτερος κύκλος πληρωμών έχει προγραμματιστεί έως τα τέλη Αυγούστου