Παύλος Μαρινάκης: Η ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο έγινε αποδεκτή από την κοινωνία των πολιτών

«Μπορεί οι νέοι σήμερα έχουν λάβει συνολικά απόσταση από το πολιτικό σύστημα, αλλά δεν είναι απολιτίκ», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στους «Διαλόγους της Νισύρου»