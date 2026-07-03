Ο λόγος που ακυρώθηκε το γκολ των Κροατών με την Πορτογαλία: Ο αισθητήρας της μπάλας, τα μαλλιά του Ματάνοβιτς, η οργή του Μόντριτς και η θέση της FIFA
Ο λόγος που ακυρώθηκε το γκολ των Κροατών με την Πορτογαλία: Ο αισθητήρας της μπάλας, τα μαλλιά του Ματάνοβιτς, η οργή του Μόντριτς και η θέση της FIFA
Το γκολ της Κροατίας που ακυρώθηκε στο 90+13' προκάλεσε συζητήσεις για την... ακρίβεια του μικροτσίπ στη μπάλα
Η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας και πανηγύρισε επική πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026, όμως λίγοι από χθες έχουν ασχοληθεί με τους νικητές, καθώς όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης... τσακώνεται για το ακυρωθέν γκολ της Κροατίας στο 90+13'.
Πρόκειται για μια φάση που θα μείνει στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πριν η μπάλα χτυπήσει τον Ρενάτο Βείγκα και φτάσει στον Πάσαλιτς, ο Ματάνοβιτς προσπάθησε να κάνει κεφαλιά, αλλά φάνηκε να μην την έχει αγγίξει.
Σε μια φάση ανεπαίσθητη στο ανθρώπινο μάτι και μη ελεγχόμενη από το VAR, ο Νορβηγός διαιτητής Έσπεν Έσκας τελικά βασίστηκε στον ενσωματωμένο αισθητήρα στην μπάλα, ο οποίος υπέδειξε ελαφρά επαφή με την μπάλα από τον Ματάνοβιτς και, ως εκ τούτου, έκρινε ότι ο Πάσαλιτς ήταν οφσάιντ πριν σκοράρει ο Γκβάρντιολ.
Αυτή η τεχνολογία εισήχθη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το 2022.
Οι μπάλες περιέχουν έναν μικρό αισθητήρα που χρησιμεύει ως μονάδα μέτρησης (IMU).
Βρίσκεται στο κέντρο της μπάλας και αναρτάται από ένα σύστημα που την εμποδίζει να επηρεαστεί από ό,τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Ζυγίζει πολύ λίγο και η κύρια λειτουργία του είναι να ανιχνεύει την ακριβή στιγμή που ο παίκτης έρχεται σε επαφή με την μπάλα.
Σύμφωνα με τη FIFA, καταγράφει δεδομένα 500 φορές ανά δευτερόλεπτο, καταγράφοντας την επιτάχυνση και τις ακριβείς κινήσεις της μπάλας σε τρεις διαστάσεις.
Πρόκειται για μια φάση που θα μείνει στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πριν η μπάλα χτυπήσει τον Ρενάτο Βείγκα και φτάσει στον Πάσαλιτς, ο Ματάνοβιτς προσπάθησε να κάνει κεφαλιά, αλλά φάνηκε να μην την έχει αγγίξει.
Σε μια φάση ανεπαίσθητη στο ανθρώπινο μάτι και μη ελεγχόμενη από το VAR, ο Νορβηγός διαιτητής Έσπεν Έσκας τελικά βασίστηκε στον ενσωματωμένο αισθητήρα στην μπάλα, ο οποίος υπέδειξε ελαφρά επαφή με την μπάλα από τον Ματάνοβιτς και, ως εκ τούτου, έκρινε ότι ο Πάσαλιτς ήταν οφσάιντ πριν σκοράρει ο Γκβάρντιολ.
Όμως προκύπτουν ερωτήματα, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundo deportivo: Είναι αυτό το μικροτσίπ απολύτως αξιόπιστο; Από τι αποτελείται; Πώς λειτουργεί;
If it made contact, it's offside. If it didn't, it's a goal. So tell me did the ball graze the Croatian striker's head or not?— Styles (@flowrtz__styles) July 3, 2026
Renato Veiga was at the center of two controversial incidents. Be honest, didn't you see they robbed Croatia just to help Ronaldo? pic.twitter.com/KjQuGt5KkK
Αυτή η τεχνολογία εισήχθη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το 2022.
Οι μπάλες περιέχουν έναν μικρό αισθητήρα που χρησιμεύει ως μονάδα μέτρησης (IMU).
Βρίσκεται στο κέντρο της μπάλας και αναρτάται από ένα σύστημα που την εμποδίζει να επηρεαστεί από ό,τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Ζυγίζει πολύ λίγο και η κύρια λειτουργία του είναι να ανιχνεύει την ακριβή στιγμή που ο παίκτης έρχεται σε επαφή με την μπάλα.
Σύμφωνα με τη FIFA, καταγράφει δεδομένα 500 φορές ανά δευτερόλεπτο, καταγράφοντας την επιτάχυνση και τις ακριβείς κινήσεις της μπάλας σε τρεις διαστάσεις.
Αν και αντιπροσωπεύει μια τεράστια βελτίωση σε σχέση με το παραδοσιακό VAR, εξακολουθεί να έχει περιορισμούς και δεν είναι αλάθητο.
Τελικά, αυτό που κάνει είναι να παρέχει μια αντικειμενική πληροφορία, αλλά όλα τελικά βασίζονται στην ερμηνεία του παιχνιδιού από την ομάδα διαιτησίας.
Στην πραγματικότητα, η ίδια η FIFA εξηγεί ότι «διαθέτει εναλλακτικά πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών μεθόδων VAR και παρακολούθησης με κάμερα, για να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν με ακρίβεια».
Όπως ήταν φυσικό, στο post game υπήρχαν αντιδράσεις από πλευράς Κροατίας.
Ο... ένοχος Ματάνοβιτς παραδέχθηκε ότι ένιωσε μια μικρή επαφή της μπάλας με τα μαλλιά του: «Ειλικρινά, ένιωσα μια ελαφριά επαφή με τα μαλλιά μου, ρώτησα τον διαιτητή τι ήταν, δεν ήμουν 100% σίγουρος αν την είχα αγγίξει.
Μου είπε ότι έχουν ένα τσιπ στην μπάλα, ότι υπήρξε επαφή και μετά ήταν οφσάιντ. Αυτό είναι όλο».
Ο αρχηγός και ηγέτης της Κροατίας Λούκα Μόντριτς από την πλευρά του διαμαρτυρήθηκε για το σύνολο των διαιτητικών αποφάσεων του Νορβηγού Έσκας.
«Συνέβησαν απίστευτα πράγματα. Είναι δύσκολο να πω οτιδήποτε τώρα, δεν θέλω να πω κάτι άσχημο, ειδικά επειδή είμαι ακόμα εκνευρισμένος από το τέλος του αγώνα.
Έχουμε δει τις επαναλήψεις και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Ματάνοβιτς άγγιξε την μπάλα. Όλη η διαιτησία ήταν κακή, το πέναλτι που κέρδισε ο Βέιγκα ήταν σοφτ».
Το πρωί της Παρασκευής, η FIFA δημοσίευσε στο X επιβεβαιώνοντας την απόφαση του διαιτητή.
«Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από την τεχνολογία Connected Ball που είναι ενσωματωμένη στην Trionda, την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο παίκτης της Κροατίας, Ιγκόρ Ματάνοβιτς, είχε επαφή με την μπάλα, επιτρέποντας στον διαιτητή να προσδιορίσει σωστά τη θέση οφσάιντ και να ακυρώσει το γκολ.
Οι αισθητήρες IMU (Inertial Measurement Unit) που είναι ενσωματωμένοι στην μπάλα Trionda είναι ικανοί να ανιχνεύσουν ακόμη και την παραμικρή επαφή επιτρέποντας στους διαιτητές να έχουν πρόσβαση σε ένα πρωτοφανές επίπεδο δεδομένων για να λαμβάνουν γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις».
Τελικά, αυτό που κάνει είναι να παρέχει μια αντικειμενική πληροφορία, αλλά όλα τελικά βασίζονται στην ερμηνεία του παιχνιδιού από την ομάδα διαιτησίας.
Στην πραγματικότητα, η ίδια η FIFA εξηγεί ότι «διαθέτει εναλλακτικά πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών μεθόδων VAR και παρακολούθησης με κάμερα, για να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν με ακρίβεια».
Όπως ήταν φυσικό, στο post game υπήρχαν αντιδράσεις από πλευράς Κροατίας.
Ο... ένοχος Ματάνοβιτς παραδέχθηκε ότι ένιωσε μια μικρή επαφή της μπάλας με τα μαλλιά του: «Ειλικρινά, ένιωσα μια ελαφριά επαφή με τα μαλλιά μου, ρώτησα τον διαιτητή τι ήταν, δεν ήμουν 100% σίγουρος αν την είχα αγγίξει.
Μου είπε ότι έχουν ένα τσιπ στην μπάλα, ότι υπήρξε επαφή και μετά ήταν οφσάιντ. Αυτό είναι όλο».
Ο αρχηγός και ηγέτης της Κροατίας Λούκα Μόντριτς από την πλευρά του διαμαρτυρήθηκε για το σύνολο των διαιτητικών αποφάσεων του Νορβηγού Έσκας.
«Συνέβησαν απίστευτα πράγματα. Είναι δύσκολο να πω οτιδήποτε τώρα, δεν θέλω να πω κάτι άσχημο, ειδικά επειδή είμαι ακόμα εκνευρισμένος από το τέλος του αγώνα.
Έχουμε δει τις επαναλήψεις και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Ματάνοβιτς άγγιξε την μπάλα. Όλη η διαιτησία ήταν κακή, το πέναλτι που κέρδισε ο Βέιγκα ήταν σοφτ».
Το πρωί της Παρασκευής, η FIFA δημοσίευσε στο X επιβεβαιώνοντας την απόφαση του διαιτητή.
«Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από την τεχνολογία Connected Ball που είναι ενσωματωμένη στην Trionda, την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο παίκτης της Κροατίας, Ιγκόρ Ματάνοβιτς, είχε επαφή με την μπάλα, επιτρέποντας στον διαιτητή να προσδιορίσει σωστά τη θέση οφσάιντ και να ακυρώσει το γκολ.
Οι αισθητήρες IMU (Inertial Measurement Unit) που είναι ενσωματωμένοι στην μπάλα Trionda είναι ικανοί να ανιχνεύσουν ακόμη και την παραμικρή επαφή επιτρέποντας στους διαιτητές να έχουν πρόσβαση σε ένα πρωτοφανές επίπεδο δεδομένων για να λαμβάνουν γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις».
According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV— FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026
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