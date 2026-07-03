Χρήματα από την κόρη στον πατέρα, φόρος στον... γαμπρό: Η παγίδα που κόστισε 7.800 ευρώ

Η ΑΑΔΕ έκρινε ότι τη δωρεά ήταν του γαμπρού και όχι της κόρης - Χάθηκε το αφορολόγητο και επιβλήθηκαν φόρος και πρόστιμο - Το λάθος που μπορεί να κοστίσει ακριβά στις οικογενειακές δωρεές