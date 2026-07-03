Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε αλλαγή νοοτροπίας και συνολική στρατηγική για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία

«Η τεχνολογία θα αποτελέσει εξίσου καθοριστικό παράγοντα με τη γεωπολιτική» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup μιλώντας στο συνέδριο που διοργανώνει το think tank «Le Cercle des Économistes» στη Γαλλία