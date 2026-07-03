Νέο ράλι στο Χρηματιστήριο – Εδραιώνεται πάνω από τις 2.500 μονάδες

Τρίτη μέρα ανόδου, διευρύνει τα υψηλά 17 ετών - Το rotation διατηρεί τους αγοραστές στο προσκήνιο - Κλειστή η Wall Street, πιο συγκρατημένη η κινητικότητα στο ταμπλό - Προς νέα ρεκόρ η Εθνική, η ΔΕΗ, η Motor Oil, η Coca-Cola HBC και η ΑΒΑΞ