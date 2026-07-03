Νέο ράλι στο Χρηματιστήριο – Εδραιώνεται πάνω από τις 2.500 μονάδες
Νέο ράλι στο Χρηματιστήριο – Εδραιώνεται πάνω από τις 2.500 μονάδες
Τρίτη μέρα ανόδου, διευρύνει τα υψηλά 17 ετών - Το rotation διατηρεί τους αγοραστές στο προσκήνιο - Κλειστή η Wall Street, πιο συγκρατημένη η κινητικότητα στο ταμπλό - Προς νέα ρεκόρ η Εθνική, η ΔΕΗ, η Motor Oil, η Coca-Cola HBC και η ΑΒΑΞ
Θετικά πρόσημα σημειώνονται για τρίτη συνεχόμενη μέρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς έντονης επενδυτικής αισιοδοξίας, αντλώντας ισχυρή στήριξη τόσο από το βελτιωμένο διεθνές περιβάλλον όσο και από τις στοχευμένες θετικές εκθέσεις για τις ελληνικές μετοχές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (3/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,39% και διαπραγματεύεται στις 2.540,17 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.540,86 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.516,47 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών. Επόμενα ορόσημα αποτελούν οι 2.528,95 μονάδες (18 Νοεμβρίου 2009) και οι 2.588,71 μονάδες (13 Νοεμβρίου 2009).
Πάνω από τα 15,8 ευρώ διαπραγματεύεται η Εθνική Τράπεζα, η οποία οδεύει προς νέο υψηλό 11 ετών (Νοέμβριος 2015). Με τα 24 ευρώ «φλερτάρει» η ΔΕΗ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Ιούνιος 2008). Το ιστορικό ρεκόρ της διευρύνει η Motor Oil, η οποία «κοιτάζει» με αξιώσεις τα 42 ευρώ. Νέα προσπάθεια να πιάσει τα 60 ευρώ η Coca-Cola HBC. Πάνω από τα 3,8 ευρώ κινείται η ΑΒΑΞ, σε νέο υψηλό 17 ετών (Οκτώβριος 2009).
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (3/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,39% και διαπραγματεύεται στις 2.540,17 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.540,86 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.516,47 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών. Επόμενα ορόσημα αποτελούν οι 2.528,95 μονάδες (18 Νοεμβρίου 2009) και οι 2.588,71 μονάδες (13 Νοεμβρίου 2009).
Πάνω από τα 15,8 ευρώ διαπραγματεύεται η Εθνική Τράπεζα, η οποία οδεύει προς νέο υψηλό 11 ετών (Νοέμβριος 2015). Με τα 24 ευρώ «φλερτάρει» η ΔΕΗ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Ιούνιος 2008). Το ιστορικό ρεκόρ της διευρύνει η Motor Oil, η οποία «κοιτάζει» με αξιώσεις τα 42 ευρώ. Νέα προσπάθεια να πιάσει τα 60 ευρώ η Coca-Cola HBC. Πάνω από τα 3,8 ευρώ κινείται η ΑΒΑΞ, σε νέο υψηλό 17 ετών (Οκτώβριος 2009).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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