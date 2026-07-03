1.898 μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα: Τα στοιχεία της Αρχής Ελέγχου της Αγοράς
1.898 μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα: Τα στοιχεία της Αρχής Ελέγχου της Αγοράς
Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς δημοσιοποιεί για πρώτη φορά συγκεντρωτικά στοιχεία και εξηγεί γιατί δεν δίνει στη δημοσιότητα την αναλυτική λίστα των προϊόντων, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ
Απαντήσεις στις επικρίσεις για τη μη δημοσιοποίηση της αναλυτικής λίστας των προϊόντων στα οποία έχουν καταγραφεί μειώσεις τιμών επιχειρεί να δώσει η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, δημοσιοποιώντας συγκεντρωτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από την 1η Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου καταγράφηκαν μειώσεις σε 1.898 κωδικούς βασικών προϊόντων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν 1.898 μειώσεις τιμών τιμοκαταλόγου, με μέσο ποσοστό μείωσης 5,94%. Οι μεταβολές αφορούν τις τιμές που εφαρμόζουν προμηθευτές και χονδρέμποροι προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και όχι τις τελικές τιμές στο ράφι, οι οποίες διαμορφώνονται από την εμπορική πολιτική κάθε επιχείρησης λιανικής. Ωστόσο, η Αρχή επισημαίνει ότι, κατά κανόνα, οι μειώσεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αντίστοιχη αποκλιμάκωση των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής.
Το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων αφορά το νωπό κρέας, όπου καταγράφηκαν 1.116 μειώσεις τιμών, εκ των οποίων οι 907 στο μοσχάρι και οι 209 στο χοιρινό. Ακολουθούν ο συσκευασμένος καφές με 120 μειώσεις, τα τυριά με 63, το ελαιόλαδο με 44, τα σαμπουάν και προϊόντα περιποίησης μαλλιών με 35, τα μπισκότα με 29, τα αναψυκτικά με 27 και τα ζυμαρικά με 19, ενώ ακόμη 445 μειώσεις εντοπίζονται σε λοιπές βασικές κατηγορίες προϊόντων.
Στην ανακοίνωσή της η Αρχή απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί απόκρυψης στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία απόκρυψη στοιχείων. Δεν υπάρχει καμία εξαπάτηση των καταναλωτών. Υπάρχει νόμος, υπάρχουν διοικητικά δεδομένα και υπάρχει υποχρέωση της Πολιτείας να τα χειρίζεται με θεσμική σοβαρότητα».
Όπως εξηγεί, η αναλυτική βάση δεδομένων περιλαμβάνει κωδικούς προϊόντων, barcodes, τιμές αγοράς, προμηθευτές, χονδρεμπόρους και ημερομηνίες μεταβολών και αποτελεί διοικητικό και ελεγκτικό αρχείο, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς εποπτείας της αγοράς. Επειδή τα στοιχεία αυτά θεωρούνται εμπορικά ευαίσθητα και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικού απορρήτου, δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί η πλήρης λίστα. «Αυτό που μπορεί να δημοσιοποιείται είναι η συγκεντρωτική εικόνα, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά, χωρίς να παραβιάζεται ο νόμος», αναφέρει χαρακτηριστικά η Αρχή.
Παράλληλα, διευκρινίζει ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται δεν συνιστούν αξιολόγηση συμμόρφωσης ή διαπίστωση παραβάσεων συγκεκριμένων επιχειρήσεων, αλλά αποτελούν συγκεντρωτική αποτύπωση των μειώσεων τιμών που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς. Απορρίπτει, τέλος, ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί απόκρυψης στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι όσοι ζητούν τη δημοσιοποίηση της πλήρους λίστας ζητούν ουσιαστικά τη δημοσιοποίηση εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων. «Η Αρχή δημοσιοποιεί τα συμπεράσματα. Δεν δημοσιοποιεί εμπορικά ευαίσθητες βάσεις δεδομένων. Αυτό δεν είναι απόκρυψη. Είναι εφαρμογή του νόμου», καταλήγει.
Η ανακοίνωση της Αρχής εκδόθηκε μετά τις αιχμές που διατύπωσε το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να δημοσιοποιηθεί η αναλυτική λίστα των περίπου 2.000 κωδικών προϊόντων με μειωμένες τιμές. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι οι καταναλωτές δικαιούνται να γνωρίζουν ποια είναι τα συγκεκριμένα προϊόντα, επικαλούμενος και δήλωση του γενικού διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία ούτε οι ίδιες οι αλυσίδες γνωρίζουν ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι κωδικοί. «Είναι δυνατόν να δεσμεύεται η κυβέρνηση για διατήρηση τιμών σε 2.000 κωδικούς και τα σούπερ μάρκετ που διαθέτουν τα προϊόντα να μην τους γνωρίζουν;» διερωτήθηκε, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα τη σχετική λίστα. Πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης απάντησαν ότι η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής είναι «τεκμηριωμένη και σαφής» και κάλεσαν το ΠΑΣΟΚ «να τη διαβάσει με προσοχή και ψυχραιμία». Όπως ανέφεραν, «τα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση των πολιτών απαιτούν σωστή ενημέρωση, διαφάνεια και σοβαρή προσέγγιση για την προστασία των καταναλωτών και όχι τις γνωστές μικροκομματικές τακτικές», προσθέτοντας ότι «οι εποχές έχουν αλλάξει, ας το καταλάβουν όλοι και στο ΠΑΣΟΚ».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν 1.898 μειώσεις τιμών τιμοκαταλόγου, με μέσο ποσοστό μείωσης 5,94%. Οι μεταβολές αφορούν τις τιμές που εφαρμόζουν προμηθευτές και χονδρέμποροι προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και όχι τις τελικές τιμές στο ράφι, οι οποίες διαμορφώνονται από την εμπορική πολιτική κάθε επιχείρησης λιανικής. Ωστόσο, η Αρχή επισημαίνει ότι, κατά κανόνα, οι μειώσεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αντίστοιχη αποκλιμάκωση των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής.
Το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων αφορά το νωπό κρέας, όπου καταγράφηκαν 1.116 μειώσεις τιμών, εκ των οποίων οι 907 στο μοσχάρι και οι 209 στο χοιρινό. Ακολουθούν ο συσκευασμένος καφές με 120 μειώσεις, τα τυριά με 63, το ελαιόλαδο με 44, τα σαμπουάν και προϊόντα περιποίησης μαλλιών με 35, τα μπισκότα με 29, τα αναψυκτικά με 27 και τα ζυμαρικά με 19, ενώ ακόμη 445 μειώσεις εντοπίζονται σε λοιπές βασικές κατηγορίες προϊόντων.
Στην ανακοίνωσή της η Αρχή απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί απόκρυψης στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία απόκρυψη στοιχείων. Δεν υπάρχει καμία εξαπάτηση των καταναλωτών. Υπάρχει νόμος, υπάρχουν διοικητικά δεδομένα και υπάρχει υποχρέωση της Πολιτείας να τα χειρίζεται με θεσμική σοβαρότητα».
Όπως εξηγεί, η αναλυτική βάση δεδομένων περιλαμβάνει κωδικούς προϊόντων, barcodes, τιμές αγοράς, προμηθευτές, χονδρεμπόρους και ημερομηνίες μεταβολών και αποτελεί διοικητικό και ελεγκτικό αρχείο, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς εποπτείας της αγοράς. Επειδή τα στοιχεία αυτά θεωρούνται εμπορικά ευαίσθητα και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικού απορρήτου, δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί η πλήρης λίστα. «Αυτό που μπορεί να δημοσιοποιείται είναι η συγκεντρωτική εικόνα, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά, χωρίς να παραβιάζεται ο νόμος», αναφέρει χαρακτηριστικά η Αρχή.
Παράλληλα, διευκρινίζει ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται δεν συνιστούν αξιολόγηση συμμόρφωσης ή διαπίστωση παραβάσεων συγκεκριμένων επιχειρήσεων, αλλά αποτελούν συγκεντρωτική αποτύπωση των μειώσεων τιμών που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς. Απορρίπτει, τέλος, ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί απόκρυψης στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι όσοι ζητούν τη δημοσιοποίηση της πλήρους λίστας ζητούν ουσιαστικά τη δημοσιοποίηση εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων. «Η Αρχή δημοσιοποιεί τα συμπεράσματα. Δεν δημοσιοποιεί εμπορικά ευαίσθητες βάσεις δεδομένων. Αυτό δεν είναι απόκρυψη. Είναι εφαρμογή του νόμου», καταλήγει.
Η ανακοίνωση της Αρχής εκδόθηκε μετά τις αιχμές που διατύπωσε το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να δημοσιοποιηθεί η αναλυτική λίστα των περίπου 2.000 κωδικών προϊόντων με μειωμένες τιμές. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι οι καταναλωτές δικαιούνται να γνωρίζουν ποια είναι τα συγκεκριμένα προϊόντα, επικαλούμενος και δήλωση του γενικού διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία ούτε οι ίδιες οι αλυσίδες γνωρίζουν ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι κωδικοί. «Είναι δυνατόν να δεσμεύεται η κυβέρνηση για διατήρηση τιμών σε 2.000 κωδικούς και τα σούπερ μάρκετ που διαθέτουν τα προϊόντα να μην τους γνωρίζουν;» διερωτήθηκε, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα τη σχετική λίστα. Πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης απάντησαν ότι η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής είναι «τεκμηριωμένη και σαφής» και κάλεσαν το ΠΑΣΟΚ «να τη διαβάσει με προσοχή και ψυχραιμία». Όπως ανέφεραν, «τα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση των πολιτών απαιτούν σωστή ενημέρωση, διαφάνεια και σοβαρή προσέγγιση για την προστασία των καταναλωτών και όχι τις γνωστές μικροκομματικές τακτικές», προσθέτοντας ότι «οι εποχές έχουν αλλάξει, ας το καταλάβουν όλοι και στο ΠΑΣΟΚ».
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