1.898 μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα: Τα στοιχεία της Αρχής Ελέγχου της Αγοράς

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς δημοσιοποιεί για πρώτη φορά συγκεντρωτικά στοιχεία και εξηγεί γιατί δεν δίνει στη δημοσιότητα την αναλυτική λίστα των προϊόντων, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ