Eurobank Equities: Νέο rerating για τις ελληνικές τράπεζες – Υψηλότερες τιμές στόχοι, κορυφαία επιλογή η Alpha Bank

Αυξημένες τιμές στόχοι και σύσταση buy για την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank, την Τράπεζα Κύπρου και την Optima bank - Ο κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με ισχυρό discount σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τράπεζες της Νότιας Ευρώπης