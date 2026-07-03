Eurobank Equities: Νέο rerating για τις ελληνικές τράπεζες – Υψηλότερες τιμές στόχοι, κορυφαία επιλογή η Alpha Bank
Eurobank Equities: Νέο rerating για τις ελληνικές τράπεζες – Υψηλότερες τιμές στόχοι, κορυφαία επιλογή η Alpha Bank
Αυξημένες τιμές στόχοι και σύσταση buy για την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank, την Τράπεζα Κύπρου και την Optima bank - Ο κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με ισχυρό discount σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τράπεζες της Νότιας Ευρώπης
Νέο κύκλο ανοδικών αναθεωρήσεων για τις ελληνικές τράπεζες «βλέπει» η Eurobank Equities, η οποία διατηρεί σύσταση Buy (αγορά) για όλες τις τράπεζες που καλύπτει και ανεβάζει τις τιμές στόχους, εκτιμώντας ότι ο κλάδος περνά πλέον σε φάση ανάπτυξης που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα επιτόκια.
Στην έκθεσή της η Eurobank Equities επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαίωσαν πως οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν σε τροχιά επίτευξης, ή και υπέρβασης, των επιχειρησιακών τους σχεδίων. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η επενδυτική ιστορία του κλάδου μετατοπίζεται σταδιακά από την ευαισθησία στα επιτόκια προς την πιστωτική επέκταση, τη διαφοροποίηση των εσόδων και τη διατηρήσιμη κερδοφορία.
Η Eurobank Equities αυξάνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 4,95 ευρώ από 4,50 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 18,70 ευρώ από 17,45 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 11,10 ευρώ από 10,30 ευρώ. Παράλληλα, ανεβάζει την τιμή στόχο για την Optima Bank στα 11,60 ευρώ από 11,20 ευρώ και για την Τράπεζα Κύπρου επίσης στα 11,60 ευρώ από 11,10 ευρώ. Όλες οι συστάσεις παραμένουν Buy.
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Στην έκθεσή της η Eurobank Equities επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαίωσαν πως οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν σε τροχιά επίτευξης, ή και υπέρβασης, των επιχειρησιακών τους σχεδίων. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η επενδυτική ιστορία του κλάδου μετατοπίζεται σταδιακά από την ευαισθησία στα επιτόκια προς την πιστωτική επέκταση, τη διαφοροποίηση των εσόδων και τη διατηρήσιμη κερδοφορία.
Η Eurobank Equities αυξάνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 4,95 ευρώ από 4,50 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 18,70 ευρώ από 17,45 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 11,10 ευρώ από 10,30 ευρώ. Παράλληλα, ανεβάζει την τιμή στόχο για την Optima Bank στα 11,60 ευρώ από 11,20 ευρώ και για την Τράπεζα Κύπρου επίσης στα 11,60 ευρώ από 11,10 ευρώ. Όλες οι συστάσεις παραμένουν Buy.
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