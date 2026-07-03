Οι Ελληνες εφοπλιστές επενδύουν σχεδόν 40 δισ. δολάρια στα δεξαμενόπλοια του μέλλοντος

Σύμφωνα με την Gosships Intelligence η ελληνόκτητη ναυτιλία συγκεντρώνει περίπου το 60% των παγκόσμιων επενδύσεων των πέντε μεγαλύτερων ναυτιλιακών χωρών σε νέες παραγγελίες tankers το 2026, ποντάροντας στη ζήτηση της επόμενης δεκαετίας