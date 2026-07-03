Οι Ελληνες εφοπλιστές επενδύουν σχεδόν 40 δισ. δολάρια στα δεξαμενόπλοια του μέλλοντος
Οι Ελληνες εφοπλιστές επενδύουν σχεδόν 40 δισ. δολάρια στα δεξαμενόπλοια του μέλλοντος
Σύμφωνα με την Gosships Intelligence η ελληνόκτητη ναυτιλία συγκεντρώνει περίπου το 60% των παγκόσμιων επενδύσεων των πέντε μεγαλύτερων ναυτιλιακών χωρών σε νέες παραγγελίες tankers το 2026, ποντάροντας στη ζήτηση της επόμενης δεκαετίας
Σχεδόν 40 δισ. δολάρια έχουν δεσμεύσει οι Έλληνες εφοπλιστές για την κατασκευή νέων δεξαμενόπλοιων μέσα στο 2026, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές κινήσεις των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με έρευνα της Gosships Intelligence, την ώρα που η διεθνής προσοχή είναι στραμμένη στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις εντάσεις στο Ορμούζ, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες προχωρούν αθόρυβα σε μια στρατηγική ανανέωσης και επέκτασης του στόλου τους.
Η έρευνα, που βασίζεται σε στοιχεία της Veson Nautical (Ιούνιος 2026), αναφέρει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των συνολικών επενδύσεων που πραγματοποίησαν φέτος οι πέντε μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις του κόσμου για νέες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων. Συνολικά έχουν παραγγελθεί 141 νέα δεξαμενόπλοια μέσα στο 2026, εκ των οποίων τα 44 είναι VLCC (Very Large Crude Carriers), δηλαδή τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου που δραστηριοποιούνται διεθνώς.
Η Gosships Intelligence επισημαίνει ότι η επενδυτική αυτή στρατηγική δεν αποτελεί μια απλή αντίδραση στις σημερινές υψηλές αποδόσεις της αγοράς, αλλά μια μακροπρόθεσμη τοποθέτηση. Τα περισσότερα από τα νέα πλοία θα παραδοθούν από το 2028 και μετά, γεγονός που δείχνει ότι οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν στις ανάγκες μεταφοράς πετρελαίου της επόμενης δεκαετίας.
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Η έρευνα, που βασίζεται σε στοιχεία της Veson Nautical (Ιούνιος 2026), αναφέρει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των συνολικών επενδύσεων που πραγματοποίησαν φέτος οι πέντε μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις του κόσμου για νέες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων. Συνολικά έχουν παραγγελθεί 141 νέα δεξαμενόπλοια μέσα στο 2026, εκ των οποίων τα 44 είναι VLCC (Very Large Crude Carriers), δηλαδή τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου που δραστηριοποιούνται διεθνώς.
Η Gosships Intelligence επισημαίνει ότι η επενδυτική αυτή στρατηγική δεν αποτελεί μια απλή αντίδραση στις σημερινές υψηλές αποδόσεις της αγοράς, αλλά μια μακροπρόθεσμη τοποθέτηση. Τα περισσότερα από τα νέα πλοία θα παραδοθούν από το 2028 και μετά, γεγονός που δείχνει ότι οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν στις ανάγκες μεταφοράς πετρελαίου της επόμενης δεκαετίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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