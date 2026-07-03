Εντός του 2027 η διασύνδεση Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria Sferruzza συναντήθηκε με την υπουργό Ενέργειας της γειτονικής χώρας και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την υλοποίηση του Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου