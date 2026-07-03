Τριήμερο πάρτι των αγοραστών στο Χρηματιστήριο - Σε νέες κορυφές 17 ετών
Τριήμερο πάρτι των αγοραστών στο Χρηματιστήριο - Σε νέες κορυφές 17 ετών
Εβδομαδιαία άνοδος 3,6% - Ο Γενικός Δείκτης εδραιώνεται πάνω από τις 2.500 μονάδες - Ξεχώρισε ο ΟΤΕ, έκλεισε κοντά στα υψηλά 18 ετών - Νέα ρεκόρ για ΔΕΗ, Motor Oil, Coca-Cola HBC, Aktor, ΕΥΔΑΠ και ΑΒΑΞ
Το ένα ορόσημο μετά το άλλο κατακτά το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διατηρήθηκε σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεχόμενη μέρα και «κλείδωσε» την παρουσία του πάνω από τις 2.500 μονάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (3/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 31,86 μονάδες ή +1,27% και έκλεισε στις 2.537,23 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.543,71 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.516,47 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών. Επόμενο ορόσημο αποτελούν οι 2.588,71 μονάδες (13 Νοεμβρίου 2009). Ράλι +3,15% έχει κάνει το Χρηματιστήριο το πρώτο τριήμερο του Ιουλίου, ενώ η φετινή του απόδοση ανέρχεται σε +19,64%. Σε εβδομαδιαία βάση σημείωσε άνοδο +3,59%.
Ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο ΟΤΕ, φτάνοντας πάνω από τα 19,5 ευρώ στα υψηλά ημέρας, διατηρώντας επαφή με τα ρεκόρ 18ετίας (Μάιος 2008). Αποφασιστικό «βήμα» προς τα 16 ευρώ έκανε η Εθνική Τράπεζα, η οποία βρέθηκε σε νέο υψηλό 11 ετών (Νοέμβριος 2015), αν και στις δημοπρασίες περιόρισε τα ενδοσυνεδριακά της κέρδη. Με τα 24 ευρώ «φλέρταρε» η ΔΕΗ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Ιούνιος 2008). Το ιστορικό ρεκόρ της διεύρυνε η Motor Oil, η οποία έφτασε κοντά στα 43 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Τα 60 ευρώ έπιασε η Coca-Cola HBC για πρώτη φορά στα χρονικά. Η Aktor έριξε το «φράγμα» των 14 ευρώ. Η ΕΥΔΑΠ διεύρυνε τα υψηλά 18 ετών (Μάιος 2008), πιάνοντας τα 11,4 ευρώ. Πάνω από τα 3,8 ευρώ κινήθηκε η ΑΒΑΞ, σε νέο υψηλό 17 ετών (Οκτώβριος 2009).
Με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ένα εντυπωσιακό +19,6% από τις αρχές του έτους, το Χρηματιστήριο Αθηνών εδραιώνεται εκ νέου στις πρώτες θέσεις των αποδόσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη σημερινή συνεδρίαση διατηρήθηκε το θετικό κλίμα, αν και θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένη η εκδήλωση επιλεκτικών κινήσεων κατοχύρωσης κερδών (profit taking) στις επόμενες συνεδριάσεις, δεδομένων των ισχυρών βραχυπρόθεσμων αποδόσεων των προηγούμενων ημερών.
Ωστόσο, η δυναμική της αγοράς δεν απειλείται, καθώς οι αγοραστές προχωρούν σε εναλλαγή θέσεων (rotation) μεταξύ κλάδων και μετοχών, συντηρώντας την υψηλή δραστηριότητα στο ταμπλό. Σημειώνεται, τέλος, ότι η κινητικότητα κατά τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να είναι περιορισμένη, καθώς η Wall Street θα παραμείνει κλειστή λόγω της εθνικής αργίας για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
Σε ισχύ τέθηκε σήμερα η άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης της Mediterra, μετά από σχετική απόφαση των αρχών της Euronext Athens, καθόσον η εταιρεία προέβη σε επαναδημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων για την περσινή χρήση, γεγονός το οποίο προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.
Την ερχόμενη Δευτέρα (6/7) θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των περίπου 15,51 εκατ. νέων μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659,32 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αναμένεται η προσαρμογή των δεικτών από τον MSCI λόγω της αυξημένης διασποράς (73%) που έχει πλέον η ΓΕΚ TEΡΝΑ, με τη σχετική προσαρμογή των σταθμίσεων για τη μετοχή.
Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η Fais Group θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,155 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,149 ευρώ ανά μετοχή). Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής επανεπένδυσης (scrip dividend) για ποσοστό έως και 50% του μερίσματος, με την περίοδο επιλογής να διαρκεί από τις 7 Ιουλίου έως τις 20 Ιουλίου. Η τιμή έκδοσης των μετοχών του προγράμματος επανεπένδυσης ισούται με τη μέση σταθμισμένη βάση όγκου τιμή (VWAP) των επόμενων τριών ημερών της περιόδου επιλογής, δηλαδή από τις 15 Ιουλίου έως τις 17 Ιουλίου, μειωμένη κατά 3%. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 30 Ιουλίου.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (3/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 31,86 μονάδες ή +1,27% και έκλεισε στις 2.537,23 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.543,71 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.516,47 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών. Επόμενο ορόσημο αποτελούν οι 2.588,71 μονάδες (13 Νοεμβρίου 2009). Ράλι +3,15% έχει κάνει το Χρηματιστήριο το πρώτο τριήμερο του Ιουλίου, ενώ η φετινή του απόδοση ανέρχεται σε +19,64%. Σε εβδομαδιαία βάση σημείωσε άνοδο +3,59%.
Ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο ΟΤΕ, φτάνοντας πάνω από τα 19,5 ευρώ στα υψηλά ημέρας, διατηρώντας επαφή με τα ρεκόρ 18ετίας (Μάιος 2008). Αποφασιστικό «βήμα» προς τα 16 ευρώ έκανε η Εθνική Τράπεζα, η οποία βρέθηκε σε νέο υψηλό 11 ετών (Νοέμβριος 2015), αν και στις δημοπρασίες περιόρισε τα ενδοσυνεδριακά της κέρδη. Με τα 24 ευρώ «φλέρταρε» η ΔΕΗ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Ιούνιος 2008). Το ιστορικό ρεκόρ της διεύρυνε η Motor Oil, η οποία έφτασε κοντά στα 43 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Τα 60 ευρώ έπιασε η Coca-Cola HBC για πρώτη φορά στα χρονικά. Η Aktor έριξε το «φράγμα» των 14 ευρώ. Η ΕΥΔΑΠ διεύρυνε τα υψηλά 18 ετών (Μάιος 2008), πιάνοντας τα 11,4 ευρώ. Πάνω από τα 3,8 ευρώ κινήθηκε η ΑΒΑΞ, σε νέο υψηλό 17 ετών (Οκτώβριος 2009).
Το rotation διατηρεί τους αγοραστές στο προσκήνιοΤο επενδυτικό ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο «αναθερμάνθηκε» μετά τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, μετριάζουν τις πληθωριστικές ανησυχίες και ενισχύουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ένα εντυπωσιακό +19,6% από τις αρχές του έτους, το Χρηματιστήριο Αθηνών εδραιώνεται εκ νέου στις πρώτες θέσεις των αποδόσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη σημερινή συνεδρίαση διατηρήθηκε το θετικό κλίμα, αν και θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένη η εκδήλωση επιλεκτικών κινήσεων κατοχύρωσης κερδών (profit taking) στις επόμενες συνεδριάσεις, δεδομένων των ισχυρών βραχυπρόθεσμων αποδόσεων των προηγούμενων ημερών.
Ωστόσο, η δυναμική της αγοράς δεν απειλείται, καθώς οι αγοραστές προχωρούν σε εναλλαγή θέσεων (rotation) μεταξύ κλάδων και μετοχών, συντηρώντας την υψηλή δραστηριότητα στο ταμπλό. Σημειώνεται, τέλος, ότι η κινητικότητα κατά τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να είναι περιορισμένη, καθώς η Wall Street θα παραμείνει κλειστή λόγω της εθνικής αργίας για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
Ντεμπούτο για τις μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την ΑΜΚΣτο ταμπλό του ΧΑ, η Mevaco διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται σε 0,2375 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 2,625 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 9 Ιουλίου.
Σε ισχύ τέθηκε σήμερα η άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης της Mediterra, μετά από σχετική απόφαση των αρχών της Euronext Athens, καθόσον η εταιρεία προέβη σε επαναδημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων για την περσινή χρήση, γεγονός το οποίο προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.
Την ερχόμενη Δευτέρα (6/7) θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των περίπου 15,51 εκατ. νέων μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659,32 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αναμένεται η προσαρμογή των δεικτών από τον MSCI λόγω της αυξημένης διασποράς (73%) που έχει πλέον η ΓΕΚ TEΡΝΑ, με τη σχετική προσαρμογή των σταθμίσεων για τη μετοχή.
Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η Fais Group θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,155 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,149 ευρώ ανά μετοχή). Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής επανεπένδυσης (scrip dividend) για ποσοστό έως και 50% του μερίσματος, με την περίοδο επιλογής να διαρκεί από τις 7 Ιουλίου έως τις 20 Ιουλίου. Η τιμή έκδοσης των μετοχών του προγράμματος επανεπένδυσης ισούται με τη μέση σταθμισμένη βάση όγκου τιμή (VWAP) των επόμενων τριών ημερών της περιόδου επιλογής, δηλαδή από τις 15 Ιουλίου έως τις 17 Ιουλίου, μειωμένη κατά 3%. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 30 Ιουλίου.
Πηγή: www.newmoney.gr
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