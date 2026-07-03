Τριήμερο πάρτι των αγοραστών στο Χρηματιστήριο - Σε νέες κορυφές 17 ετών

Εβδομαδιαία άνοδος 3,6% - Ο Γενικός Δείκτης εδραιώνεται πάνω από τις 2.500 μονάδες - Ξεχώρισε ο ΟΤΕ, έκλεισε κοντά στα υψηλά 18 ετών - Νέα ρεκόρ για ΔΕΗ, Motor Oil, Coca-Cola HBC, Aktor, ΕΥΔΑΠ και ΑΒΑΞ