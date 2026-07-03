Η Γρατσία υπερασπίζεται την Καρυστιανού για το ακίνητο που αγόρασε μέσω πλειστηριασμού: «Δεν υπάρχει κάτι κρυφό»

Η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση της «Ναυτεμπορικής» ανέφερε μεταξύ άλλων για το θέμα του ακινήτου πως

και ότι πρόκειται για στοιχεία που είναι δημόσια διαθέσιμα. Όπως ανέφερε,

στο κτηματολόγιο».

Η απάντηση της Γρατσία





ανέφερε αρχικά η κυρία Γρατσία απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

Τι είχε πει η Μαρία Καρυστιανού για το ακίνητο

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