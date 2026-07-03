Η Γρατσία υπερασπίζεται την Καρυστιανού για το ακίνητο που αγόρασε μέσω πλειστηριασμού: «Δεν υπάρχει κάτι κρυφό»
Η Γρατσία υπερασπίζεται την Καρυστιανού για το ακίνητο που αγόρασε μέσω πλειστηριασμού: «Δεν υπάρχει κάτι κρυφό»
«Η κυρία Καρυστιανού θέλει να είναι όλα στο φως, οποιοσδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει στο κτηματολόγιο» είπε η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της προέδρου Ελπίδας για τη Δημοκρατία
Την Μαρία Καρυστιανού υπερασπίστηκε η Μαρία Γρατσία σχετικά με την υπόθεση που αφορά την αγορά ακινήτου σε πλειστηριασμό μέσω εταιρείας στην οποία συμμετέχει η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».
Η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση της «Ναυτεμπορικής» ανέφερε μεταξύ άλλων για το θέμα του ακινήτου πως «δεν υπάρχει κάτι κρυφό» και ότι πρόκειται για στοιχεία που είναι δημόσια διαθέσιμα. Όπως ανέφερε, «οποιοσδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει στο κτηματολόγιο».
Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και κάτοχος του 50% εταιρείας που προχώρησε στην αγορά ακινήτου που είχε κατασχεθεί, έναντι ποσού 30.457 ευρώ, τιμή χαμηλότερη από την αντικειμενική του αξία.
Και συνέχισε: «Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη και ως νομικό όταν βλέπω δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν την αλήθεια, χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό, αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή λένε για μια συναλλαγή που έκανε μια συσταθείσα το 2022 εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία βάζουν την κυρία Καρυστιανού. Και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος νομίζω, ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα που είναι δημόσιο. Είναι δημόσιο γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο, οποιοσδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό, όπως και γενικότερα δεν υπάρχει κάτι κρυφό για τη Μαρία Καρυστιανού και για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία».
«Και ίσως αυτό είναι το θέμα. Γνώριζε λοιπόν το συγκεκριμένο πρόσωπο εδώ και 16 μήνες και θυμήθηκε μετά από 16 μήνες να θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Άκουσα εμβρόντητη να αναφέρεται σε δημόσια τοποθέτηση σε επικοινωνία με ιστοσελίδα ότι ουσιαστικά εγώ είχα πει να λυθεί η εταιρεία και να το κρύψει. Και προς τιμήν της από ό,τι καταλαβαίνω, εάν είχε γίνει αυτή η κουβέντα, καμία λύση δεν έχει υπάρξει, καμία μεταβολή. Γιατί συνήθως αυτά τα κάνουν άνθρωποι που θέλουν να σβήνουν ίχνη, ενώ η κυρία Καρυστιανού θέλει να είναι όλα στο φως», κατέληξε.
Η Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας στις αναφορές για την υπόθεση, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε προσωπικά για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, διευκρινίζοντας πως αυτή πραγματοποιήθηκε από εταιρεία που είχε ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό της, Γιάννη Μωυσίδη.
Όπως είπε, δεν μπορεί να απαντήσει με ένα απλό «ναι» ή «όχι», καθώς, σύμφωνα με την ίδια, δεν θυμάται τη συγκεκριμένη συναλλαγή. «Το ζήτημα που μου θέτετε δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορώ να σας απαντήσω «ναι» ή «όχι». Ούτε καν το θυμάμαι. Γιατί αφορά μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό μου, Γιάννη Μωυσίδη», ανέφερε.
Η ίδια υποστήριξε ότι η εταιρεία απέκτησε συνολικά τρία ακίνητα και ότι τη διαχείρισή της είχε αναλάβει ο τότε σύντροφός της, ο οποίος, όπως είπε, δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate. «Η εταιρεία απλά απέκτησε συνολικά τρία ακίνητα και επιπλέον τη διαχειριζόταν ο τότε σύντροφός μου, στον οποίο είχα εμπιστοσύνη και ο οποίος ασχολείται γενικά με το real estate», σημείωσε.
Παράλληλα, ανέφερε ότι την περίοδο εκείνη ήταν απορροφημένη στην εργασία της ως γιατρός και, μετά τον θάνατο της κόρης της, στον αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.
Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ακόμη ότι δεν είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία της εταιρείας, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν γνωρίζει το αντικείμενο του real estate. «Είμαι γιατρός, εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ιατρείο μου, δεν έχω καμία σχέση με αυτά, γιατί δεν το γνωρίζω το αντικείμενο», είπε.
Η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση της «Ναυτεμπορικής» ανέφερε μεταξύ άλλων για το θέμα του ακινήτου πως «δεν υπάρχει κάτι κρυφό» και ότι πρόκειται για στοιχεία που είναι δημόσια διαθέσιμα. Όπως ανέφερε, «οποιοσδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει στο κτηματολόγιο».
Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και κάτοχος του 50% εταιρείας που προχώρησε στην αγορά ακινήτου που είχε κατασχεθεί, έναντι ποσού 30.457 ευρώ, τιμή χαμηλότερη από την αντικειμενική του αξία.
Η απάντηση της Γρατσία«Το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και άλλο ένα ζήτημα σχετικά με μια αποχώρηση, ανέκυψαν και τα δύο μόλις ανακοινώθηκε η λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας της Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ανέφερε αρχικά η κυρία Γρατσία απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.
Και συνέχισε: «Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη και ως νομικό όταν βλέπω δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν την αλήθεια, χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό, αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή λένε για μια συναλλαγή που έκανε μια συσταθείσα το 2022 εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία βάζουν την κυρία Καρυστιανού. Και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος νομίζω, ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα που είναι δημόσιο. Είναι δημόσιο γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο, οποιοσδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό, όπως και γενικότερα δεν υπάρχει κάτι κρυφό για τη Μαρία Καρυστιανού και για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία».
«Και ίσως αυτό είναι το θέμα. Γνώριζε λοιπόν το συγκεκριμένο πρόσωπο εδώ και 16 μήνες και θυμήθηκε μετά από 16 μήνες να θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Άκουσα εμβρόντητη να αναφέρεται σε δημόσια τοποθέτηση σε επικοινωνία με ιστοσελίδα ότι ουσιαστικά εγώ είχα πει να λυθεί η εταιρεία και να το κρύψει. Και προς τιμήν της από ό,τι καταλαβαίνω, εάν είχε γίνει αυτή η κουβέντα, καμία λύση δεν έχει υπάρξει, καμία μεταβολή. Γιατί συνήθως αυτά τα κάνουν άνθρωποι που θέλουν να σβήνουν ίχνη, ενώ η κυρία Καρυστιανού θέλει να είναι όλα στο φως», κατέληξε.
Τι είχε πει η Μαρία Καρυστιανού για το ακίνητοΣημειώνεται ότι η Μαρία Καρυστιανού είχε απαντήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα πριν μερικές ημέρες, απορρίπτοντας ότι είχε προσωπική εμπλοκή στη συγκεκριμένη συναλλαγή και κάνοντας λόγο για στοχευμένη επίθεση σε βάρος της.
Η Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας στις αναφορές για την υπόθεση, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε προσωπικά για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, διευκρινίζοντας πως αυτή πραγματοποιήθηκε από εταιρεία που είχε ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό της, Γιάννη Μωυσίδη.
Όπως είπε, δεν μπορεί να απαντήσει με ένα απλό «ναι» ή «όχι», καθώς, σύμφωνα με την ίδια, δεν θυμάται τη συγκεκριμένη συναλλαγή. «Το ζήτημα που μου θέτετε δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορώ να σας απαντήσω «ναι» ή «όχι». Ούτε καν το θυμάμαι. Γιατί αφορά μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό μου, Γιάννη Μωυσίδη», ανέφερε.
Η ίδια υποστήριξε ότι η εταιρεία απέκτησε συνολικά τρία ακίνητα και ότι τη διαχείρισή της είχε αναλάβει ο τότε σύντροφός της, ο οποίος, όπως είπε, δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate. «Η εταιρεία απλά απέκτησε συνολικά τρία ακίνητα και επιπλέον τη διαχειριζόταν ο τότε σύντροφός μου, στον οποίο είχα εμπιστοσύνη και ο οποίος ασχολείται γενικά με το real estate», σημείωσε.
Παράλληλα, ανέφερε ότι την περίοδο εκείνη ήταν απορροφημένη στην εργασία της ως γιατρός και, μετά τον θάνατο της κόρης της, στον αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.
Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ακόμη ότι δεν είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία της εταιρείας, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν γνωρίζει το αντικείμενο του real estate. «Είμαι γιατρός, εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ιατρείο μου, δεν έχω καμία σχέση με αυτά, γιατί δεν το γνωρίζω το αντικείμενο», είπε.
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