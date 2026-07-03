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Τουλάχιστον δύο νεκροί και ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Μίσιγκαν
Τουλάχιστον δύο νεκροί και ένας τραυματίας μετά από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Μίσιγκαν
Το εμπορικό κέντρο έχει τεθεί σε κατάσταση αποκλεισμού
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) στο Fairlane Town Center στο Ντίρμπορν του Μίσιγκαν, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους και ένα ακόμα να τραυματιστεί.
Σύμφωνα με το cbs αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται έρευνες των Αρχών στο εμπορικό κέντρο, ενώ η Αστυνομία ζητά από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.
Σύμφωνα με το cbs αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται έρευνες των Αρχών στο εμπορικό κέντρο, ενώ η Αστυνομία ζητά από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.
Το εμπορικό κέντρο έχει τεθεί σε κατάσταση αποκλεισμού. Πηγές αναφέρουν ότι τα θύματα της ένοπλης επίθεσης έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Corewell Health Dearborn.
Multiple people shot at Fairlane Mall in Dearborn, Michigan. pic.twitter.com/up5dyoYRkL— Open Source Intel (@Osint613) July 3, 2026
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