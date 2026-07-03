Ο Κώστας Ζαχαριάδης αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και κάνει άνοιγμα στον Τσίπρα

Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν έχει πλέον τα πολιτικά και κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών» και πως η δημιουργία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς