ΕΦΚΑ: Αύξηση εσόδων κατά 997 εκατ. ευρώ λόγω ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας
Ψηφιακή κάρτα, αύξηση μισθών και μείωση ανεργίας ανέβασαν τις εισφορές - Προβλέψεις για χαμηλότερο πλεόνασμα το 2026
Ανοδική πορεία κατέγραψαν το 2025 τα έσοδα του ΕΦΚΑ λόγω των επιπλέον ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται στην ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κοινωνικό προϋπολογισμό τα έσοδα του ΕΦΚΑ, της ΔΥΠΑ, του ΕΟΠΥΥ, του ΟΠΕΚΑ και του ΝΑΤ για το 2025 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε τα 54,148 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,982 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.
Η ανοδική πορεία οφείλεται κυρίως στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, τα οποία αυξήθηκαν κατά 997 εκατ. ευρώ. Οι αιτίες που οι ασφαλιστικές εισφορές εκτινάχθηκαν είναι οι εξής: Μείωση της ανεργίας και αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο δημόσιο και εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας η οποία πολλαπλασίασε τις δηλωθείσες υπερωρίες που συνδέονται με αντίστοιχες εισφορές.
Ωστόσο αυξημένες κατά 985 εκατ. είναι και οι δαπάνες των φορέων που ανέρχονται συνολικά στα 52,152 δισ. ευρώ.
Η αύξηση των δαπανών οφείλεται κυρίως στον ΕΟΠΥΥ και την καταβολή 912 εκατ. ευρώ προς τα νοσοκομεία στο 250άρι προς τους συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΠΕΚΑ, αλλά και στην ταχύτερη έκδοση των συντάξεων.
Για το 2026, ο προϋπολογισμός των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εκτιμάται ότι θα κλείσει με πλεόνασμα, χαμηλότερο όμως από το φετινό.
Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων για το 2026 προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 1,107 δισ. ευρώ, και μείωση κατά 159 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το οικονομικό έτος 2025.
Επιπρόσθετα, αύξηση κατά 464 εκατ. ευρώ προβλέπεται να παρουσιάσουν οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό, κυρίως για την κάλυψη των παροχών κύριας σύνταξης.
Αντίστοιχα, αυξημένο κατά 1,459 δισ. ευρώ εκτιμάται για το 2026 και το σύνολο των δαπανών του ΕΦΚΑ, σε σχέση με το 2025. Αναλυτικά, η δαπάνη των κύριων συντάξεων προβλέπεται να είναι αυξημένη κατά 1,153 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα της ετήσιας αύξησης των συντάξεων αλλά και της επιτάχυνσης του ρυθμού απονομής των συντάξεων, κυρίως των επικουρικών.
Ειδικότερα φέτος στο τέλος του χρόνου, υπενθυμίζουμε ότι η αύξηση θα δοθεί σε περισσότερους συνταξιούχους λόγω της κατάργησης του 50% της προσωπικής διαφοράς.
Επίσης κατά 303 εκατ. ευρώ θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός λόγω της καταβολής της κοινωνικής ενίσχυσης ύψους 250 ευρώ στις 28 Νοεμβρίου σε ευρώ σε συνταξιούχους και σε δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.
