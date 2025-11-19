Metlen: Νέες αγορές μετοχών από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο στο LSE
Metlen: Νέες αγορές μετοχών από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο στο LSE
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω των συνδεδεμένων εταιρειών, Kilteo και Melvet Investments, στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και αφορούν συνολικά 20.000 μετοχές
Η Metlen Energy & Metals PLC ανακοίνωσε δύο νέες συναλλαγές αγοράς μετοχών από εταιρείες που θεωρούνται «συνδεδεμένα πρόσωπα» (Persons Closely Associated – PCA) με τον πρόεδρο και CEO του ομίλου, Ευάγγελο Μυτιληναίο.
Η πρώτη συναλλαγή αφορά την KILTEO LTD, η οποία προχώρησε σε αγορά 15.000 κοινών μετοχών της Metlen, με μέση τιμή €40,3467 ανά μετοχή. Η δεύτερη συναλλαγή διενεργήθηκε από τη MELVET INVESTMENTS LTD, η οποία αγόρασε 5.000 μετοχές με μέση τιμή €40,94. Και οι δύο συναλλαγές εκτελέστηκαν στις 18 Νοεμβρίου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η πρώτη συναλλαγή αφορά την KILTEO LTD, η οποία προχώρησε σε αγορά 15.000 κοινών μετοχών της Metlen, με μέση τιμή €40,3467 ανά μετοχή. Η δεύτερη συναλλαγή διενεργήθηκε από τη MELVET INVESTMENTS LTD, η οποία αγόρασε 5.000 μετοχές με μέση τιμή €40,94. Και οι δύο συναλλαγές εκτελέστηκαν στις 18 Νοεμβρίου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Με βαρύ παρελθόν στους καυγάδες ο 29χρονος Αλβανός που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στο Νέο Κόσμο - Είχε επιτεθεί άλλες τρεις φορές σε οδηγούς
Αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έψαξαν τον Μανώλη Πετσίτη για τη νοικιασμένη BMW αλλά έπεσαν σε φραγή - Πώς έφτασαν στο όνομά του
Νέα μέτρα για τα πάρτι σε club από σχολεία για να μπει μπλόκο στην πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους - Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία
Με βαρύ παρελθόν στους καυγάδες ο 29χρονος Αλβανός που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στο Νέο Κόσμο - Είχε επιτεθεί άλλες τρεις φορές σε οδηγούς
Αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έψαξαν τον Μανώλη Πετσίτη για τη νοικιασμένη BMW αλλά έπεσαν σε φραγή - Πώς έφτασαν στο όνομά του
Νέα μέτρα για τα πάρτι σε club από σχολεία για να μπει μπλόκο στην πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους - Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα