Metlen: Νέες αγορές μετοχών από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο στο LSE

Η Metlen Energy & Metals PLC ανακοίνωσε δύο νέες συναλλαγές αγοράς μετοχών από εταιρείες που θεωρούνται «συνδεδεμένα πρόσωπα» (Persons Closely Associated – PCA) με τον πρόεδρο και CEO του ομίλου, Ευάγγελο Μυτιληναίο.

Η πρώτη συναλλαγή αφορά την KILTEO LTD, η οποία προχώρησε σε αγορά 15.000 κοινών μετοχών της Metlen, με μέση τιμή €40,3467 ανά μετοχή. Η δεύτερη συναλλαγή διενεργήθηκε από τη MELVET INVESTMENTS LTD, η οποία αγόρασε 5.000 μετοχές με μέση τιμή €40,94. Και οι δύο συναλλαγές εκτελέστηκαν στις 18 Νοεμβρίου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange).

