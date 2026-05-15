Wall Street: Ισχυρή διόρθωση σε S&P 500 και Nasdaq μετά το ξέφρενο ράλι της AI
Wall Street: Ισχυρή διόρθωση σε S&P 500 και Nasdaq μετά το ξέφρενο ράλι της AI
Νέες ανησυχίες για πληθωρισμό, επιτόκια και ενεργειακή κρίση έφεραν ισχυρές πιέσεις στις αμερικανικές αγορές, με τεχνολογία και ημιαγωγούς να οδηγούν την πτώση μετά τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά
Φρένο στο πολυήμερο ράλι της Wall Street έβαλαν στο τέλος της εβδομάδας η εκτίναξη των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα, οι νέοι φόβοι για επίμονο πληθωρισμό λόγω της ενεργειακής κρίσης και η απογοήτευση των επενδυτών από την έλλειψη ουσιαστικών συμφωνιών στη σύνοδο Τραμπ–Σι, οδηγώντας σε ισχυρές ρευστοποιήσεις κυρίως στις τεχνολογικές μετοχές και τον κλάδο των ημιαγωγών με αποτέλεσμα και οι τρείς δείκτες να βρεθούν στο κόκκινο μετά τα ιστορικά υψηλά που σημείωσαν την προηγούμενη ημέρα.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,06% στις 49.533 μονάδες ενώ ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 1,24% στις 7.408 μονάδες. Ο Nasdaq κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες κατά 1,54% στις 26.225 μονάδες καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν προσωρινά το trade της τεχνητής νοημοσύνης που είχε οδηγήσει τις αγορές σε νέα ιστορικά υψηλά.
Παρά τη σημερινή διόρθωση, ο S&P 500 κατέγραψε την έβδομη συνεχόμενη εβδομαδιαίας ανόδου, το μεγαλύτερο σερί από τα τέλη του 2023. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές ανησυχούν ότι το ράλι έχει γίνει υπερβολικά «στενό», στηριζόμενο κυρίως σε λίγες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και μετοχές AI.
Είναι ενδεικτικό πάντως ότι την Παρασκευή ο δείκτης μετοχών ημιαγωγών σημείωσε πτώση περίπου 3%, με τις Intel, Advanced Micro Devices, Micron Technology και Nvidia να δέχονται έντονες πιέσεις, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές κατοχυρώσεις κερδών μετά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων εβδομάδων.
Η εικόνα στις αγορές άλλαξε δραματικά καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε υψηλά πολλών μηνών. Η απόδοση του 30ετούς εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 12 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,129%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025 και κοντά στα υψηλά του Οκτωβρίου 2023.
Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και οι υπόλοιπες βασικές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, με το 10ετές, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ, να εκτινάσσεται σχεδόν κατά 14 μονάδες βάσης, στο 4,595%.
Παράλληλα, η απόδοση του 2ετούς το οποίο θεωρείται πιο ευαίσθητο στις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις της Federal Reserve για τα επιτόκια, ενισχύθηκε περισσότερο από 9 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,084%, καθώς οι αγορές αυξάνουν τα στοιχήματα για νέα αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.
Με τη σύγκρουση πάντως με το Ιράν να παραμένει χωρίς ορατή λύση, οι επενδυτές ανησυχούν ότι το ουσιαστικό μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ θα βαθύνει τις διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, τροφοδοτώντας νέο κύμα πληθωρισμού.
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν αυτές τις ανησυχίες. Οι πρόσφατες μετρήσεις για τις τιμές καταναλωτή και παραγωγού έδειξαν νέα επιτάχυνση των πιέσεων στις τιμές, κυρίως λόγω της ανόδου της ενέργειας, οδηγώντας τις αγορές να προεξοφλούν πλέον ακόμη και νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve.
Πάντως για πρώτη φορά στον τρέχοντα κύκλο, τα futures της Fed υποδεικνύουν ότι η επόμενη κίνηση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας μπορεί να είναι αύξηση επιτοκίων και όχι μείωση. Οι πιθανότητες για νέα άνοδο του κόστους δανεισμού έως τον Δεκέμβριο ξεπερνούν πλέον το 50%.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε σημάδια αποκλιμάκωσης μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν πίεσε τον Κινέζο πρόεδρο να παρέμβει προς την Τεχεράνη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, απογοητεύοντας τις αγορές που περίμεναν κάποια διπλωματική πρόοδο.
Η κινεζική πλευρά επανέλαβε ότι θεωρεί αναγκαίο το άνοιγμα των Στενών «το συντομότερο δυνατό», ωστόσο δεν προέκυψε κάποια ουσιαστική συμφωνία.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,06% στις 49.533 μονάδες ενώ ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 1,24% στις 7.408 μονάδες. Ο Nasdaq κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες κατά 1,54% στις 26.225 μονάδες καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν προσωρινά το trade της τεχνητής νοημοσύνης που είχε οδηγήσει τις αγορές σε νέα ιστορικά υψηλά.
Παρά τη σημερινή διόρθωση, ο S&P 500 κατέγραψε την έβδομη συνεχόμενη εβδομαδιαίας ανόδου, το μεγαλύτερο σερί από τα τέλη του 2023. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές ανησυχούν ότι το ράλι έχει γίνει υπερβολικά «στενό», στηριζόμενο κυρίως σε λίγες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και μετοχές AI.
Είναι ενδεικτικό πάντως ότι την Παρασκευή ο δείκτης μετοχών ημιαγωγών σημείωσε πτώση περίπου 3%, με τις Intel, Advanced Micro Devices, Micron Technology και Nvidia να δέχονται έντονες πιέσεις, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές κατοχυρώσεις κερδών μετά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων εβδομάδων.
Η εικόνα στις αγορές άλλαξε δραματικά καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε υψηλά πολλών μηνών. Η απόδοση του 30ετούς εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 12 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,129%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025 και κοντά στα υψηλά του Οκτωβρίου 2023.
Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και οι υπόλοιπες βασικές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, με το 10ετές, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ, να εκτινάσσεται σχεδόν κατά 14 μονάδες βάσης, στο 4,595%.
Παράλληλα, η απόδοση του 2ετούς το οποίο θεωρείται πιο ευαίσθητο στις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις της Federal Reserve για τα επιτόκια, ενισχύθηκε περισσότερο από 9 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,084%, καθώς οι αγορές αυξάνουν τα στοιχήματα για νέα αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.
Με τη σύγκρουση πάντως με το Ιράν να παραμένει χωρίς ορατή λύση, οι επενδυτές ανησυχούν ότι το ουσιαστικό μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ θα βαθύνει τις διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, τροφοδοτώντας νέο κύμα πληθωρισμού.
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν αυτές τις ανησυχίες. Οι πρόσφατες μετρήσεις για τις τιμές καταναλωτή και παραγωγού έδειξαν νέα επιτάχυνση των πιέσεων στις τιμές, κυρίως λόγω της ανόδου της ενέργειας, οδηγώντας τις αγορές να προεξοφλούν πλέον ακόμη και νέα αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve.
Πάντως για πρώτη φορά στον τρέχοντα κύκλο, τα futures της Fed υποδεικνύουν ότι η επόμενη κίνηση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας μπορεί να είναι αύξηση επιτοκίων και όχι μείωση. Οι πιθανότητες για νέα άνοδο του κόστους δανεισμού έως τον Δεκέμβριο ξεπερνούν πλέον το 50%.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε σημάδια αποκλιμάκωσης μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν πίεσε τον Κινέζο πρόεδρο να παρέμβει προς την Τεχεράνη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, απογοητεύοντας τις αγορές που περίμεναν κάποια διπλωματική πρόοδο.
Η κινεζική πλευρά επανέλαβε ότι θεωρεί αναγκαίο το άνοιγμα των Στενών «το συντομότερο δυνατό», ωστόσο δεν προέκυψε κάποια ουσιαστική συμφωνία.
Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η ταυτόχρονη άνοδος του πετρελαίου και των αποδόσεων μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για το χρηματιστηριακό ράλι. Η Λόρι Καλβασίνα της RBC Capital Markets σημείωσε ότι αν η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς φτάσει το 5%, τότε οι αποτιμήσεις των μετοχών θα δεχθούν ισχυρό πλήγμα.
Ο Νταν Νάιλς της Niles Investment Management υπογράμμισε ότι οι 10 από τις τελευταίες 12 υφέσεις είχαν προηγηθεί από εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. Όπως είπε, ένα ενεργειακό σοκ που διαρκεί για ένα ή δύο τρίμηνα μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο ύφεσης και να περιορίσει τα περιθώρια της Fed να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική.
«Υπάρχουν ενδείξεις υπερβολικής αισιοδοξίας και υπερτοποθέτησης στις αγορές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μια φυσιολογική περίοδο διόρθωσης και ενοποίησης», σημείωσε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide.
Οι πιέσεις την Παρασκευή πάντως επεκτάθηκαν και στις μικρές κεφαλαιοποιήσεις, με τον Russell 2000 να χάνει περισσότερο από 2%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τον Νοέμβριο.
Στον S&P 500, οι 10 από τους 11 βασικούς κλάδους κινήθηκαν πτωτικά. Τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι εταιρείες πρώτων υλών, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι βιομηχανικές μετοχές, ενώ ο ενεργειακός κλάδος ήταν ο μοναδικός που έκλεισε με κέρδη λόγω της εκτίναξης του πετρελαίου.
Πιέσεις δέχθηκε και ο κλάδος λιανεμπορίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για επιβράδυνση της κατανάλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το SPDR S&P Retail ETF κατέγραψε πτώση άνω του 6% μέσα στην εβδομάδα, στη χειρότερη επίδοσή του από τον Οκτώβριο του 2025.
Την ίδια ώρα, παρότι 11 μετοχές του S&P 500 σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά – μεταξύ αυτών οι CrowdStrike, Datadog και Fortinet – άλλες 19 βυθίστηκαν σε χαμηλά 52 εβδομάδων, όπως οι Lululemon, Home Depot και General Mills, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη απόκλιση που συνεχίζει να χαρακτηρίζει την αμερικανική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ο Νταν Νάιλς της Niles Investment Management υπογράμμισε ότι οι 10 από τις τελευταίες 12 υφέσεις είχαν προηγηθεί από εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. Όπως είπε, ένα ενεργειακό σοκ που διαρκεί για ένα ή δύο τρίμηνα μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο ύφεσης και να περιορίσει τα περιθώρια της Fed να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική.
«Υπάρχουν ενδείξεις υπερβολικής αισιοδοξίας και υπερτοποθέτησης στις αγορές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μια φυσιολογική περίοδο διόρθωσης και ενοποίησης», σημείωσε ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide.
Οι πιέσεις την Παρασκευή πάντως επεκτάθηκαν και στις μικρές κεφαλαιοποιήσεις, με τον Russell 2000 να χάνει περισσότερο από 2%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τον Νοέμβριο.
Στον S&P 500, οι 10 από τους 11 βασικούς κλάδους κινήθηκαν πτωτικά. Τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι εταιρείες πρώτων υλών, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι βιομηχανικές μετοχές, ενώ ο ενεργειακός κλάδος ήταν ο μοναδικός που έκλεισε με κέρδη λόγω της εκτίναξης του πετρελαίου.
Πιέσεις δέχθηκε και ο κλάδος λιανεμπορίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για επιβράδυνση της κατανάλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το SPDR S&P Retail ETF κατέγραψε πτώση άνω του 6% μέσα στην εβδομάδα, στη χειρότερη επίδοσή του από τον Οκτώβριο του 2025.
Την ίδια ώρα, παρότι 11 μετοχές του S&P 500 σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά – μεταξύ αυτών οι CrowdStrike, Datadog και Fortinet – άλλες 19 βυθίστηκαν σε χαμηλά 52 εβδομάδων, όπως οι Lululemon, Home Depot και General Mills, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη απόκλιση που συνεχίζει να χαρακτηρίζει την αμερικανική αγορά.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα