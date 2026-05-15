Η Τουρκία προτείνει αγωγό καυσίμων 1 δισ. ευρώ για τις ανατολικές χώρες του ΝΑΤΟ
Η Άγκυρα εισηγείται τη δημιουργία στρατιωτικού αγωγού καυσίμων προς τη Ρουμανία μέσω Βουλγαρίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ενεργειακών υποδομών της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας
Η Τουρκία πρότεινε την κατασκευή αγωγού καυσίμων στρατιωτικής χρήσης ύψους 1 δισ. ευρώ, με στόχο να συμβάλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Ύστερα από την προσπάθεια της Συμμαχίας να επεκτείνει το στρατιωτικό της δίκτυο αγωγών, η Άγκυρα προτείνει ο νέος αγωγός να συνδέει την Τουρκία με τη Ρουμανία μέσω της Βουλγαρίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Η πρόταση της Τουρκίας προς το ΝΑΤΟ έρχεται την ώρα που η χώρα προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούλιο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένας αγωγός καυσίμων από την Τουρκία προς τη Ρουμανία θα μπορούσε να κοστίσει μόλις το ένα πέμπτο άλλων εναλλακτικών σχεδίων που έχουν ήδη προταθεί, μεταξύ αυτών μέσω της Ελλάδας ή μέσω των δυτικών γειτόνων της Ρουμανίας. Πρόσθεσαν επίσης ότι τέτοιες διαδρομές θα ήταν πιο ευάλωτες, καθώς εξαρτώνται από θαλάσσιες μεταφορές.
Η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή —συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ— έχουν οδηγήσει το ΝΑΤΟ στην ενίσχυση του μοντέλου τροφοδοσίας καυσίμων, ανέφεραν οι πηγές, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας ανθεκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας με λογικό κόστος για τα ανατολικά μέλη της Συμμαχίας.
