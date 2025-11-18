Υπερταμείο: Τα κέρδη, ο νέος ρόλος και η «καυτή πατάτα» των ΕΛΤΑ
Υπερταμείο: Τα κέρδη, ο νέος ρόλος και η «καυτή πατάτα» των ΕΛΤΑ
Με έναν ισολογισμό που άλλαξε κλίμακα λόγω ΤΑΙΠΕΔ-ΤΧΣ και καθαρά κέρδη άνω των 210 εκατ. ευρώ, το Υπερταμείο μπαίνει στην πιο απαιτητική φάση του, ανάμεσα στη δημιουργία αξίας για το Δημόσιο, τον μετασχηματισμό των πρώην ΔΕΚΟ, τα μεγάλα projects και την πολιτική τριβή που φέρνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ
Μέσα στην πολιτική θύελλα για τα λουκέτα σε καταστήματα των ΕΛΤΑ και ενώ τρέχουν οι πρώτες μεγάλες κινήσεις του νέου ρόλου του ως «εθνικού επενδυτικού ταμείου», το Υπερταμείο δημοσιοποίησε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024.
Οι αριθμοί αποτυπώνουν έναν όμιλο με σταθερά υψηλή κερδοφορία και έναν ισολογισμό που έχει σχεδόν διπλασιαστεί, κυρίως λόγω της απορρόφησης του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ. Πίσω από τα νούμερα, όμως, διαγράφεται η πραγματική πρόκληση της διετίας 2025-2026. Αν το νέο, «φουσκωμένο» Growthfund υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιάννη Παπαχρήστου (φωτ.) μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και το δημόσιο ρόλο των ΔΕΚΟ που διαχειρίζεται, με τα ΕΛΤΑ να λειτουργούν ήδη ως το πρώτο μεγάλο crash test του μετασχηματισμού.
Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών του Υπερταμείου διαμορφώθηκε το 2024 στα 693,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 9% σε σχέση με τα 636,6 εκατ. του 2023. Το μικτό κέρδος εκτινάχθηκε στα 144 εκατ. ευρώ από 98,7 εκατ., μια αύξηση της τάξης του 46%, αντανακλώντας βελτιωμένα περιθώρια σε κρίσιμες θυγατρικές και ενίσχυση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης.
