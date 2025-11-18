Υπερταμείο: Τα κέρδη, ο νέος ρόλος και η «καυτή πατάτα» των ΕΛΤΑ

Με έναν ισολογισμό που άλλαξε κλίμακα λόγω ΤΑΙΠΕΔ-ΤΧΣ και καθαρά κέρδη άνω των 210 εκατ. ευρώ, το Υπερταμείο μπαίνει στην πιο απαιτητική φάση του, ανάμεσα στη δημιουργία αξίας για το Δημόσιο, τον μετασχηματισμό των πρώην ΔΕΚΟ, τα μεγάλα projects και την πολιτική τριβή που φέρνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ