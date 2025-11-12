Motor Oil: «Πράσινο» για τη μονάδα Πράσινου Υδρογόνου στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων
Motor Oil: «Πράσινο» για τη μονάδα Πράσινου Υδρογόνου στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων
Με απόφαση του ΥΠΕΝ εγκρίθηκε η τροποποίηση της ΑΕΠΟ του διυλιστηρίου για την εγκατάσταση και λειτουργία νέας Μονάδας Παραγωγής Πράσινου Υδρογόνου ισχύος 50ΜW - Τα δύο μεγάλα projects που προωθεί ο Όμιλος
Το «πράσινο φως» που ανοίγει το δρόμο για τη νέα μονάδα Πράσινου Υδρογόνου της Motor Oil σε όμορη έκταση του διυλιστηρίου του Ομίλου στους Αγίους Θεοδώρους, δόθηκε από το ΥΠΕΝ.
Ειδικότερα, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, προχώρησε η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του διυλιστηρίου στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.
Στην απόφαση αναφέρεται ότι η τροποποίηση αφορά:
• Εγκατάσταση και λειτουργία νέας Μονάδας Παραγωγής Πράσινου Υδρογόνου 50ΜW σε νέο, όμορο του υφιστάμενου, γήπεδο της εταιρείας Μότορ Οιλ Ελλάς.
• Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού συμπίεσης και φόρτωσης αέριου υδρογόνου [Compressed gaseous hydrogen – CGH2)] σε εμπορευματοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων [(Multiple-Element Gas Container (MEGCs)] ή σε οχήματα με συστοιχίες κυλίνδρων συμπιεσμένου αέριου υδρογόνου, εντός του υφιστάμενου γηπέδου της Μότορ Οιλ Ελλάς.
Όπως περιγράφεται περαιτέρω, η μονάδα θα παράγει υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές, με χρήση ενός συστήματος ηλεκτρόλυσης ισχύος 30 MW (Α Φάση), με δυνατότητα επέκτασης έως 50 MW (Β Φάση).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ειδικότερα, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, προχώρησε η τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του διυλιστηρίου στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.
Στην απόφαση αναφέρεται ότι η τροποποίηση αφορά:
• Εγκατάσταση και λειτουργία νέας Μονάδας Παραγωγής Πράσινου Υδρογόνου 50ΜW σε νέο, όμορο του υφιστάμενου, γήπεδο της εταιρείας Μότορ Οιλ Ελλάς.
• Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού συμπίεσης και φόρτωσης αέριου υδρογόνου [Compressed gaseous hydrogen – CGH2)] σε εμπορευματοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων [(Multiple-Element Gas Container (MEGCs)] ή σε οχήματα με συστοιχίες κυλίνδρων συμπιεσμένου αέριου υδρογόνου, εντός του υφιστάμενου γηπέδου της Μότορ Οιλ Ελλάς.
Όπως περιγράφεται περαιτέρω, η μονάδα θα παράγει υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές, με χρήση ενός συστήματος ηλεκτρόλυσης ισχύος 30 MW (Α Φάση), με δυνατότητα επέκτασης έως 50 MW (Β Φάση).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
O νέος χάρτης για την Golden Visa: Φρένο στις άδειες - Εντυπωσιακή είσοδος Τούρκων και Ισραηλινών
Σαν από ταινία σε στυλ Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στην πόλη Ποκρόφσκ της Ουκρανίας με κάλυψη από την ομίχλη - Δείτε βίντεο
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα