ΤΙΤΑΝ: Στόχος η αύξηση τζίρου στα €4 δισ. και των EBITDA στο 1 δισ. έως το 2029 στο νέο πλάνο ανάπτυξης

επιδόσεων, διευρύνοντας το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA κατά 250-300 μονάδες σε αυτήν την περίοδο.• Αύξηση των Βασικών Κερδών ανά Μετοχή (EPS) στα €5-€6 ανά μετοχή• Απόδοση του (μέσου) απασχολούμενου κεφαλαίου «RO(A)CE» μεταξύ 15% και 17%• Καθαρός δανεισμός προς EBITDA μεταξύ 1,5x και 2,0x• Συνολικές αποδόσεις προς τους μετόχους ύψους περίπου €500 εκ., Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου, σε δήλωσή του αναφέρει: «Είμαστε υπερήφανοι που παρουσιάζουμε το νέο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου «TITAN Forward 2029», το οποίο βασίζεται στη σταθερή πρόοδο και στα σημαντικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών. Με σαφή στρατηγική κατεύθυνση την ενίσχυση της παρουσίας μας στις ελκυστικές αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, επενδύουμε στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα και στη λειτουργική αριστεία. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη υλικών και προϊόντων χαμηλής περιεκτικότητας σε κλίνκερ, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι κατάλληλα προετοιμασμένος να αξιοποιήσει την επόμενη φάση ανάπτυξης και να πετύχει κορυφαίες αποδόσεις. Το στρατηγικό πλάνο έχει την πλήρη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της οικογένειας των βασικών μετόχων, ενώ οι ομάδες μας εργάζονται με συνέπεια και προσήλωση για την υλοποίησή του. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων δομικών υλικών και να αναδείξουμε τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ σε μια εταιρία που αναπτύσσεται δυναμικά σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον».Το πρόγραμμα του Investor Day 2025 περιλαμβάνει παρουσιάσεις στρατηγικών πρωτοβουλιών, συζητήσεις με επίκεντρο τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς και ανάλυση της επίδρασης των νέων τεχνολογιών και της κερδοφόρας μείωσης αποτυπώματος άνθρακα στην οικονομική πορεία του Ομίλου. Η λίστα των ομιλητών περιλαμβάνει τους: Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Λεωνίδα Κανελλόπουλο (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της οικογένειας των βασικών μετόχων), Marcel Cobuz, Βασίλη Ζαρκαλή, Γιάννη Πανιάρα, Jean-Philippe Benard, Αντώνη Κύρκο, Samir Cairae, Μιχάλη Κολακίδη και Γιάννη Ιωάννου (Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου).